Çok Konuşulacak İtiraf !

Antalya’da 21 yaşındaki Gazetecilik öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülmesinin ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. O paylaşımlardan biri de Kanal D’de magazin programı sunan Elif Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, 2016 yılında bir emlakçının tacizine uğradığını anlattı.

“ZORLA GİRİP BENİ TACİZ ETTİ”

Paylaşımında, Adana’dan İstanbul’a okumak amacıyla geldiği dönemini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

“İstanbul’a ilk taşındığımda bir emlakçıyla görüşüp ev kiralamak istemiştim ve 2016 senesinde Halkalı civarında bir emlak ofisine uğradığımda orada çalışan biri, geçici süreliğine evi kiralayabileceğimi söylemişti. Öğrenci geçmişiyle mantıklı gelmişti. Ve evde kaldığım ilk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip beni taciz etmişti.