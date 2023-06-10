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Mehmet Şimşek etkisini hızlı gösterdi! Piyasalar yeşillendi, ilk haftada rekor geldi!

Mehmet Şimşek etkisini hızlı gösterdi! Piyasalar yeşillendi, ilk haftada rekor geldi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Haziran 2023 - 15:40

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenmesiyle piyasalar yeşillenmeye başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazancıyla günü 5.626,49 puandan tamamlayıp tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, Şimşek’in göreve gelmesinin ardından BIST 100’deki haftalık yükseliş yüzde 10’a ulaştı.

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