Çocuk olmadıkça Evliliğe Gerek Yok

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Ünlü model Şevval Şahin, önceki gün sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte Bebek’te objektiflere yansıdı. Muhabirlerin “evlilik” soruları karşısında Aral, “Zaten beraber yaşıyoruz ama çocuk olmadıkça bence evliliğe çok fazla gerek yok. Sonuçta ciddiyiz. Kafada anlaştıktan sonra kağıtta bir imzanın nedeni yok” dedi. Şahin ise, “Arkadaşlar ben 21 yaşındayım. Hayatta öyle şeyler düşünmem şu an, yok” şeklinde konuştu

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre; 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, önceki gün sevgilisi Yiğit Marcus Aral ve arkadaşları ile birlikte Bebek’teki bir mekanda görüntülendi. Dostlarıyla yemek yiyerek sohbet eden çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlişkilerinin güzel gittiğini söyleyen Şevval Şahin, “Her şey yolunda, çok şükür” ifadelerini kullandı.

“BEN KENDİMİ BÖYLE SEVİYORUM”

Sosyal medyada çok zayıf olduğu için eleştirilen Şahin, konuyla ilgili, “İstesem de kilo alamıyorum arkadaşlar. Benim bünyem belli, ben kendimi böyle seviyorum. Kilo alma gibi amacım yok” dedi.

“ÇOCUK OLMADIKÇA EVLİLİĞE GEREK YOK”

Muhabirlerin “evlilik” soruları karşısında Yiğit Marcus Aral, “Zaten beraber yaşıyoruz ama çocuk olmadıkça bence evliliğe çok fazla gerek yok. Sonuçta ciddiyiz. Kafada anlaştıktan sonra kağıtta bir imzanın nedeni yok” şeklinde konuştu.

Şevval Şahin ise, “Arkadaşlar ben 21 yaşındayım. Hayatta öyle şeyler düşünmem şu an, yok” açıklamasını yaptı.

“HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM”

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda “Sevgilimin malıyım” yazılı tişörtü giymesinin ardından, katıldığı bir televizyon programında “Ben o ‘Malıyım’ lafını bir obje olarak görmüyorum. Zaten ben onun malı olmaktan da memnunum” demişti.

Muhabirlerin, “Şeyma Hanım’ın açıklaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Şahin, “Hiçbir şey düşünmüyorum” ifadelerini kullandı

Öte yandan basın mensuplarına poz veren Aral, sevgilisinin “Maskeni tak” sözlerine aldırış etmedi.