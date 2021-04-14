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Kısmi Kapanma Bugün Başlıyor

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Kısmi Kapanma Bugün Başlıyor
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14 Nisan 2021 - 10:37
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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi. Sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek. Hafta içi 65 yaş ve üstü kişiler 10-14 saatleri arası, 18 yaş altındakiler ise 14-18 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi. 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler genelge ile yayımlandı.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, istisna dışındaki işletmeler sokak kısıtlamasına uyum için hafta içi 07-18 saatleri arasında açık olabilecek. Restoran ve lokantalar hafta içi 07-19 saatleri arası gel-al ve paket servisi, 19’dan sahur saatine kadar ise paket servisi hizmeti verilebilecek. Hafta sonları ise sabah 10’dan sahur saatine kadar paket servisi yapılabilecek.

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