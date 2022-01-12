Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti…
Ünlü şarkıcı Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla soğuk havalara sitem etti. Tatil fotoğrafını paylaşan İrem Şahin, güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem İrem Şahin (26), yazdan kalan pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Şahin, paylaştığı fotoğrafın altına ‘bu kadar kış yeterli…’ notunu düştü.
Selami Şahin’in styling asistanı olarak da görev yapan Meryem İrem Şahin, geçtiğimiz aylarda mor saçlarıyla dikkat çekmişti.
Yaş aldıkça güzelleşen genç isim, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Saçlarını önce mor, sonra tekrar sarı renge boyatan İrem Şahin’in son haline, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
İşte Meryem İrem Şahin’in sosyal medya paylaşımları…