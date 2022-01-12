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Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti…

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti…
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12 Ocak 2022 - 14:28

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti…

Ünlü şarkıcı Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla soğuk havalara sitem etti. Tatil fotoğrafını paylaşan İrem Şahin, güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti… - Sayfa 1

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem İrem Şahin (26), yazdan kalan pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti… - Sayfa 2

Şahin, paylaştığı fotoğrafın altına ‘bu kadar kış yeterli…’ notunu düştü.

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti… - Sayfa 3

Selami Şahin’in styling asistanı olarak da görev yapan Meryem İrem Şahin, geçtiğimiz aylarda mor saçlarıyla dikkat çekmişti.

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti… - Sayfa 4

Yaş aldıkça güzelleşen genç isim, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti… - Sayfa 5

Saçlarını önce mor, sonra tekrar sarı renge boyatan İrem Şahin’in son haline, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti… - Sayfa 6

İşte Meryem İrem Şahin’in sosyal medya paylaşımları…

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti… - Sayfa 7

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti… - Sayfa 9

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti… - Sayfa 10

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti… - Sayfa 12

Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin genç kız oldu! Paylaşımları nefes kesti… - Sayfa 13

 

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