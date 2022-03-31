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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz’le ilişki yaşayan Sevda Demirel’den cinsellik itirafı

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz’le ilişki yaşayan Sevda Demirel’den cinsellik itirafı
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31 Mart 2022 - 19:25

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz’le ilişki yaşayan Sevda Demirel’den cinsellik itirafı

Cinsiyet değiştiren ve adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz’le yaşadığı ilişki ve ayrılığı çok konuşulan Sevda Demirel’den katıldığı programda cinsellik itirafı geldi.

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 1

Manken, şarkıcı ve oyuncusu Sevda Demirel, Türkiye’de bir döneme ismini yazdıran isimler arasında yer alıyordu.

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 2

Güzel isim Hande Ataizi’ye attığı tokat ile adeta hafızalara kazındı.

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 3

Son dönemde cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz’le ilişki yaşaması ve ardından sürpriz şekilde ilişkisini noktalaması nedeniyle sık sık gündeme gelen Demirel Söylemezsem Olmaz’a konuk oldu.

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 4

Güzel isim Doruk Doğrusöz’le ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 5

Cinsellik üzerine samimi bir itirafta bulunan Sevda Demirel şöyle konuştu;

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 6

“HER ŞEY BELDEN AŞAĞI YAŞANMIYOR”

“Doruk’tan sonra kimse olmadı. Onu çok sevdim. Hayatıma giren erkeklerin en delikanlısıydı. Her şey belden aşağı yaşanmıyor.

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 7

Lastiği en son Doruk patlattı, yayın yaptığım mecranın sahibi bana ‘hayatım’ dedi diye beni terk etti. O çok çapkın benden sonra da kadınlarla oldu.”

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 8

“CİNSİYETİYLE İLGİLİ YORUM YAPAN KADINLAR ONA YÜRÜYORDU”

Doruk Doğrusöz’den 2. 5 ay önce ayrıldığını söyleyen Sevda Demirel “Onun cinsiyetiyle ilgili yorum yapan kadınlar aynı kadınlar DM’den ona yürüyorlardı” itirafında bulundu.

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 9

Sevda Demirel kendisini trans bireylere benzetenlere de yanıt vererek “Ben kadınım. O zaman Hatice de uzun ve trans” dedi.

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 10

49 yaşındaki isim ilerleyen yaşına rağmen fit vücuduyla dikkat çekiyor.

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 11

İşte Sevda Demirel’in öne çıkan bazı paylaşımları…

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 12

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 13

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 14

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 15

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 16

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 17

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 18

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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'le ilişki yaşayan Sevda Demirel'den cinsellik itirafı - Sayfa 19
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