Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz’le ilişki yaşayan Sevda Demirel’den cinsellik itirafı
Cinsiyet değiştiren ve adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz’le yaşadığı ilişki ve ayrılığı çok konuşulan Sevda Demirel’den katıldığı programda cinsellik itirafı geldi.
Manken, şarkıcı ve oyuncusu Sevda Demirel, Türkiye’de bir döneme ismini yazdıran isimler arasında yer alıyordu.
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Güzel isim Hande Ataizi’ye attığı tokat ile adeta hafızalara kazındı.
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Son dönemde cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz’le ilişki yaşaması ve ardından sürpriz şekilde ilişkisini noktalaması nedeniyle sık sık gündeme gelen Demirel Söylemezsem Olmaz’a konuk oldu.
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Güzel isim Doruk Doğrusöz’le ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı.
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Cinsellik üzerine samimi bir itirafta bulunan Sevda Demirel şöyle konuştu;
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“HER ŞEY BELDEN AŞAĞI YAŞANMIYOR”
“Doruk’tan sonra kimse olmadı. Onu çok sevdim. Hayatıma giren erkeklerin en delikanlısıydı. Her şey belden aşağı yaşanmıyor.
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Lastiği en son Doruk patlattı, yayın yaptığım mecranın sahibi bana ‘hayatım’ dedi diye beni terk etti. O çok çapkın benden sonra da kadınlarla oldu.”
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“CİNSİYETİYLE İLGİLİ YORUM YAPAN KADINLAR ONA YÜRÜYORDU”
Doruk Doğrusöz’den 2. 5 ay önce ayrıldığını söyleyen Sevda Demirel “Onun cinsiyetiyle ilgili yorum yapan kadınlar aynı kadınlar DM’den ona yürüyorlardı” itirafında bulundu.
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Sevda Demirel kendisini trans bireylere benzetenlere de yanıt vererek “Ben kadınım. O zaman Hatice de uzun ve trans” dedi.
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49 yaşındaki isim ilerleyen yaşına rağmen fit vücuduyla dikkat çekiyor.
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İşte Sevda Demirel’in öne çıkan bazı paylaşımları…
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