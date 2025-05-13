GÜLDEN KARABÖCEK’TEN 50 YIL SONRA GELEN İTİRAF!

Türk arabesk müziğinin usta isimlerinden Gülden Karaböcek, yıllardır magazin gündeminden düşmeyen evliliğiyle ilgili 50 yıl sonra sessizliğini bozdu. Ablası Neşe Karaböcek‘in eski eşi Atilla Alpsakarya ile yaptığı evlilik hakkında ilk kez konuşan sanatçı, “Bu evliliğe mecbur kaldım” sözleriyle dikkat çekti.

“AİLEM VE ABLAM TARAFINDAN YALNIZLAŞTIRILDIM”

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına katılan Gülden Karaböcek, geçmişine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ablası Neşe Karaböcek’in kendisini kıskandığını ve müzik piyasasında görmek istemediğini iddia eden sanatçı şu ifadeleri kullandı:

“Ablam beni fettan bir kadın gibi göstermeye çalıştı. Müzik piyasasında olmamı istemiyordu. Ailem de beni yalnızlaştırdı. Bu evliliğe mecbur kaldım.”

Karaböcek’in açıklamaları, uzun süredir merak edilen bu ilişkinin perde arkasını bir kez daha gündeme taşıdı.

NEŞE KARABÖCEK: “ONU AFFETMEDİM”

Neşe Karaböcek ise konuyla ilgili düşüncelerini daha önce yayımladığı biyografi kitabı **“İşte Benim Masalım”**da paylaşmıştı. Karaböcek kitapta, kardeşiyle yaşadığı bu derin kırgınlığa şu sözlerle değinmişti:

“Onun da çocukları var, benim de torunlarım… Daha usturuplu yazmaya çalıştım ama kendisini affetmedim.”

Neşe Karaböcek’in bu sözleri, kardeşler arasında 50 yılı aşkın süredir devam eden küskünlüğün halen sürdüğünü gözler önüne seriyor.

“ÖZLEMEZ OLUR MUYUM?”

Gülden Karaböcek, yaşadığı pişmanlığı ve duygularını dile getirirken ablasını hâlâ özlediğini söyledi. Samimi bir dille konuşan Karaböcek, “Özlemez olur muyum? Onun yumoş yanaklarını öpmek isterim ama beni affetmeyecekmiş, öyle diyor” sözleriyle kırgınlığa rağmen duyduğu özlemi dile getirdi.