Cinsel Tacizi Masaya Döktü !

2002 veya 2003 yıllarında Kopenhag’daki Fransız büyükelçiliğinde bir akşam yemeğinde bir araya geldiklerini anlatan Schmidt, “Giscard d’Estaing masanın altından kalçama dokundu. Bu tamamen delice bir andı. Kendime neler olduğunu sordum, yer değiştirdim ve her şey bitti” ifadelerini kullandı.