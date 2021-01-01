Cinsel Tacizi Masaya Döktü !

Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d’Estaing’ni kendisini taciz etmekle suçladı.
Eski Başbakan Schmidt, eski Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing’in masa altından kalçasına dokunduğunu söyledi.
Eski sosyal demokrat lider, anılarını kaleme aldığını kitabında Giscard ile karşılaşmasına da değindi.
2002 veya 2003 yıllarında Kopenhag’daki Fransız büyükelçiliğinde bir akşam yemeğinde bir araya geldiklerini anlatan Schmidt, “Giscard d’Estaing masanın altından kalçama dokundu. Bu tamamen delice bir andı. Kendime neler olduğunu sordum, yer değiştirdim ve her şey bitti” ifadelerini kullandı.