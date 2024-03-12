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Kadın avukata psikolog saplantısı! Ayrılığı hazmedemedi, uzaklaştırma kararına rağmen takip etti

Kadın avukata psikolog saplantısı! Ayrılığı hazmedemedi, uzaklaştırma kararına rağmen takip etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Mart 2024 - 10:12

İstanbul’da yaşayan 26 yaşındaki Avukat Ece Su O, psikolog Saadettin S, (27) ile yaklaşık bir yıldır sevgiliydi. Genç avukat, ilişkilerinin yürümeyeceğini erkek arkadaşına bildirerek beraberliğini sonlandırma kararı aldı. Fakat bu durumu kabullenemeyen eski sevgili Saadettin S. barışmak için harekete geçti.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN TAKİP ETTİ

Durumdan rahatsız olan Avukat Ece Su O, eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Saplantılı şahıs, kız arkadaşının Beşiktaş’ta bulunan ikametinin civarında gezmeye başladı. Eski sevgilisini ikametinin civarında görünce şaşırarak hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu hatırlatarak evine gitmeye devam etti. Saadetti S., ise ihlali davranışta bulunduğunu bildiğini kendisiyle bir konu hakkında konuşmak istediğini söyledi.

POLİSLER GÖZALTINA ALDI

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, apartmana kadar giren genç adam Ece Su O.’ya kendisine bir kez sarılırsa gideceğini söyledi. Genç kadın evine girerek KADES uygulaması üzerinden polis çağırdı. İkamete gelen polisler genç adamı apartmanın içerisinde yakaladı. Taraflar karakola giderek ifade verdi. Ece Su O., karakolda verdiği ifadesinde şahsın eski erkek arkadaşı olduğunu hakkında 4 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak bu duruma rağmen kendisini takip ederek üzerine birde sarılma teklifinde bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Saadettin S., ise kız arkadaşıyla konuşmak için ikamete geldiğini hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu bildiğini amacının zarar vermek olmadığını söyledi. Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık soruşturma sonunda Saadettin S., hakkında “Israrlı Takip” suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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