TELİF PARALARINI HARCADI MI? YOKSA DAĞITTI MI ?

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşesinde Şahan Gökbakar’la ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Orman yangınları sırasında Instagram’dan yaptığı yayınlar üzerinden YouTube’da gelir elde eden kanallara telif atan ve söz konusu gelirin yangın mağdurlarına gideceğini açıklayan Gökbakar’a seslenen Eyüboğlu, “Ne oldu o paralar?” diye sordu.

Ali Eyüboğlu’nun ‘Şahan Gökbakar, ne oldu o paralar?’ başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Benim yaptığım Instagram yayınlarını alıp, YouTube üzerinden yayınlayan ve bu şekilde haksız gelir elde eden kişiler ve kanallar, artık elde ettiğiniz gelir cebinize değil, yangın mağdurlarına gidecek. YouTube ile görüşüp, bu yanlışı bir hayır işine döndürdük.”

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı aracılığıyla bu açıklamayı yaptığında takvim yaprakları 10 Ağustos 2021’i gösteriyordu.

Aradan 1.5 ay geçti.

YouTube, ağustos ayı teliflerini ödedi.

YouTube, her abonesi gibi Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki orman yangınları sırasında çektiği video’larını kullananların kazandıkları paraları, Çamaşırhane Film’in hesabına yatırdı.

Amma ve lakin şimdiye kadar Gökbakar’dan, “Marmaris’teki orman yangınlarından yaptığım canlı yayınların video’larını kullananlardan Youtube bize şu kadar ödeme yaptı. Ben de o parayı yangın mağdurlarına dağıtılmak üzere şu kurumun hesabına yatırdım” açıklaması gelmedi.

Acaba niye?

Oyuncu, Youtube’un Çamaşırhane Film’e her ay ödediği paranın ne kadarının o video’lardan geldiğini mi hesaplayamadı?

Yoksa oyuncunun, “Haksız yere elde edilen gelir artık yangın mağdurlarına gidecek” diye ortalığı yangın yerine çevirdiği Youtube telif geliri kayda değer bir para mı çıkmadı?

Bu saatten sonra ister 1 TL olsun ister 100 bin TL -o paranın miktarı değil, sembolik değeri önemli- miktarı ne olursa olsun oyuncu o bağışı yapmalı ve bunu da kamuoyuna duyurmalı.

Nasıl ki Şahan Gökbakar, haklı olarak çektiği video’lar üzerinden doğan telif gelirlerinin takipçisi; aynı şekilde ben de, oyuncu miktarı ne olursa olsun o parayı söz verdiği gibi yangın mağdurlarına ulaştırana kadar bu işin peşini bırakmayacağım.

Sonuçta ‘hayırlı bir iş’!”