Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

TELİF PARALARINI HARCADI MI? YOKSA DAĞITTI MI ?

TELİF PARALARINI HARCADI MI? YOKSA DAĞITTI MI ?
3 views
05 Ekim 2021 - 16:35
Ali Eyüboğlu, Türkiye’yi sarsan orman yangınları sırasında yaptığı yayınlar üzerinden YouTube’da gelir elde edenlere telif atan Şahan Gökbakar’a çarpıcı bir soru yöneltti.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşesinde Şahan Gökbakar’la ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Orman yangınları sırasında Instagram’dan yaptığı yayınlar üzerinden YouTube’da gelir elde eden kanallara telif atan ve söz konusu gelirin yangın mağdurlarına gideceğini açıklayan Gökbakar’a seslenen Eyüboğlu, “Ne oldu o paralar?” diye sordu.

Ali Eyüboğlu’nun ‘Şahan Gökbakar, ne oldu o paralar?’ başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Benim yaptığım Instagram yayınlarını alıp, YouTube üzerinden yayınlayan ve bu şekilde haksız gelir elde eden kişiler ve kanallar, artık elde ettiğiniz gelir cebinize değil, yangın mağdurlarına gidecek. YouTube ile görüşüp, bu yanlışı bir hayır işine döndürdük.”

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı aracılığıyla bu açıklamayı yaptığında takvim yaprakları 10 Ağustos 2021’i gösteriyordu.

Aradan 1.5 ay geçti.

YouTube, ağustos ayı teliflerini ödedi.

YouTube, her abonesi gibi Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki orman yangınları sırasında çektiği video’larını kullananların kazandıkları paraları, Çamaşırhane Film’in hesabına yatırdı.

Amma ve lakin şimdiye kadar Gökbakar’dan, “Marmaris’teki orman yangınlarından yaptığım canlı yayınların video’larını kullananlardan Youtube bize şu kadar ödeme yaptı. Ben de o parayı yangın mağdurlarına dağıtılmak üzere şu kurumun hesabına yatırdım” açıklaması gelmedi.

Acaba niye?

Oyuncu, Youtube’un Çamaşırhane Film’e her ay ödediği paranın ne kadarının o video’lardan geldiğini mi hesaplayamadı?

Yoksa oyuncunun, “Haksız yere elde edilen gelir artık yangın mağdurlarına gidecek” diye ortalığı yangın yerine çevirdiği Youtube telif geliri kayda değer bir para mı çıkmadı?

Bu saatten sonra ister 1 TL olsun ister 100 bin TL -o paranın miktarı değil, sembolik değeri önemli- miktarı ne olursa olsun oyuncu o bağışı yapmalı ve bunu da kamuoyuna duyurmalı.

Nasıl ki Şahan Gökbakar, haklı olarak çektiği video’lar üzerinden doğan telif gelirlerinin takipçisi; aynı şekilde ben de, oyuncu  miktarı ne olursa olsun o parayı söz verdiği gibi yangın mağdurlarına ulaştırana kadar bu işin peşini bırakmayacağım.

Sonuçta ‘hayırlı bir iş’!”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fulya Öztürk, Fatih Portakal’a Sert ÇıktıFulya Öztürk, Fatih Portakal’a Sert Çıktı
Uber Türkiye’nin Yöneticisine 2 Yıl Hapis İstemiUber Türkiye’nin Yöneticisine 2 Yıl Hapis İstemi
Tavuk Oyunundan Dolandırıcılığa !Tavuk Oyunundan Dolandırıcılığa !
Emniyet’te Yu-Ma-Tu Depremi!Emniyet’te Yu-Ma-Tu Depremi!
Cinsel Tacizi Masaya Döktü !Cinsel Tacizi Masaya Döktü !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arkadaşlar Ara Verelim, Ertan Fenalaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fulya Öztürk, Fatih Portakal’a Sert Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uber Türkiye’nin Yöneticisine 2 Yıl Hapis İstemi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tavuk Oyunundan Dolandırıcılığa !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emniyet’te Yu-Ma-Tu Depremi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cinsel Tacizi Masaya Döktü !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TELİF PARALARINI HARCADI MI? YOKSA DAĞITTI MI ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Doğu Akdeniz Ellerimizden Kayıp Gidiyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan Barınamıyoruz Diyen Öğrencilere Sert Yanıt !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ben Affleck’ten Jeniffer Lopez’e Romantik Sözler
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul’da Yarın Toplu Taşıma ÜcretsizEkim 5, 2021-1:18 pm
Serenay Bankacı Oldu !Ekim 5, 2021-11:04 am
Memleketin Sapığı İlan Edildim !Ekim 5, 2021-10:41 am
Program Bitti Polemikleri Sürüyor !Ekim 5, 2021-10:32 am
Mehmet Ali Erbil’in ‘Taciz Mesajları’ İfşa Oldu!Ekim 5, 2021-10:22 am
Burak Sergen İhanete Uğradığı !Ekim 5, 2021-10:07 am
BioNTech’te 3’üncü Doz Kararı! Kimlere Ne Zaman Yapılacak?Ekim 5, 2021-9:58 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !