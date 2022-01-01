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Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram’ı salladı

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram’ı salladı
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28 Ocak 2022 - 13:40

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram’ı salladı

Survivor All Star 2022 sezonunun iddialı yarışmacılarından Nagihan Karadere, yalnızca performansıyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda yaptığı cinsel ilişki itirafıyla olay yaratan Nagihan Karadere, bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 1

Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programında yaptığı cinsel ilişki itirafıyla gündem olan Nagihan Karadere, Survivor All Star 2022 sezonuyla ekranlara geri döndü.

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 2

Karadere’nin cüretkar paylaşımları dikkat çekti.

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 3

1984 doğumlu Nagihan Karadere, 2003 yılında gerçekleşen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu ve birçok olimpiyat organizasyonunda gümüş madalya kazandı.

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 4

Nagihan Karadere, 2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 5

Performansıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Karadere, 2018 yılında katıldığı Survivor All Star konseptiyle yeniden izleyici karşısına çıktı.

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 6

Ünlü atlet, Survivor 2018 sezonunu ikinci olarak kapattı.

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 7

Şimdilerde Survivor All Star 2022 ile ekranlara geri dönen Nagihan Karadere, değişimiyle dikkat çekti.

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 8

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI

Nagihan Karadere, geçtiğimiz yıl katıldığı Konuşanlar programında yaptığı cinsel ilişki itirafıyla tepki çekmişti.

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 9

Karadere, ”Eski bir erkek arkadaşım vardı. Onunla cinsel anlamda yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım. Hatta, ben boşanma arifesindeyken, kucağımda çocukla evime geldi ve kendisine kaçmamı söyledi. Yaşadığı her ilişkide, ten uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum” ifadelerini kullanmıştı.

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 10

Eşiyle boşanma arifesindeyken eski sevgilisiyle birlikte olduğunu söyleyen Karadere, çıplak fotoğraf skandalıyla da magazin gündemini sarsmıştı. Karadere’nin eşi Uğur Gökçe’nin çıplak fotoğrafları, internete düşmüş, Karadere, yaptığı açıklamada bir çetenin kurbanı olduklarını anlatmıştı.

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 11

Sosyal medyada epey aktif olan Karadere, cüretkar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 12

İşte Nagihan Karadere’nin öne çıkan bazı paylaşımları…

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 13

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 16

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 18

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 26

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 32

Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı - Sayfa 34

 

 

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