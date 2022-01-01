Cinsel ilişki itirafıyla şaşırtmıştı! Nagihan Karadere bikinili pozlarıyla Instagram’ı salladı

Karadere, ”Eski bir erkek arkadaşım vardı. Onunla cinsel anlamda yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım. Hatta, ben boşanma arifesindeyken, kucağımda çocukla evime geldi ve kendisine kaçmamı söyledi. Yaşadığı her ilişkide, ten uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum” ifadelerini kullanmıştı.