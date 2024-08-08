Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Olimpiyatta skandal iddia!

Olimpiyatta skandal iddia!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
08 Ağustos 2024 - 16:09

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda tartışmalar sürerken, Paraguaylı yüzücü Luana Alonso’nun Olimpiyat Köyü’nden men edilmesi gündeme bomba gibi düştü.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen oyunlarda, Paraguay Olimpiyat Komitesi tarafından ihraç edilen Alonso, Cumartesi günü 1:03.09’luk derecesiyle yarı finale yükselememişti.

Alonso’nun gezmek amacıyla Olimpiyat Köyü’nden ayrılıp geri dönmesi, komitenin tepkisini çekti.

Misyon Şefi Larissa Schaerer, Alonso’ya bu kararı tebliğ ederken, “Varlığınız takım içinde uygunsuz bir atmosfer yaratıyor” dedi.

Başkan Camilo Perez ise Alonso’nun bu davranışını “küçük bir disiplinsizlik” olarak nitelendirdi ve durumu yeniden değerlendireceklerini belirtti.

Paraguaylı medya, Alonso’nun Disneyland’de vakit geçirdiğini ve bu durumun rahatsızlık yarattığını bildirdi.

LUANA ALONSO KİMDİR?

Luana Maria Alonso Mendez, 19 Mart 2004’te Paraguay’ın Asuncion şehrinde dünyay geldi.

2020 Yaz Olimpiyatları’nda kadınlar 100 metre kelebek yarışında mücadele etmiş ve bu disiplinde birçok Paraguay rekoruna imza atmıştır.

Alonso, üniversite eğitimi için ABD’ye giderek, Teksas’taki Southern Methodist Üniversitesi’nde ve Virginia’daki Virginia Tech’te öğrenim görmüştür.

Zehra Güneş’in Atatürk sözleri gündem oldu!Zehra Güneş’in Atatürk sözleri gündem oldu!

Bu süre zarfında, National Collegiate Athletic Association – NCAA Division I Swimming & Diving’de SMU Mustangs ve Virginia Tech Hokies takımlarında yer almıştır.

luana-carso-1jpg-ogojsz858k67bi5xt4e0kq.jpg

photo-2024-07-27-16-38-24-973x1024.jpg

4.webp

3.webp

2.webp

1.webp

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zehra Güneş’in Atatürk sözleri gündem oldu!Zehra Güneş’in Atatürk sözleri gündem oldu!
Esra Bilgiç’in partneri kim olacak!Esra Bilgiç’in partneri kim olacak!
Aleyna Tilki’ye şantaj şoku!Aleyna Tilki’ye şantaj şoku!
Şenol Güneş’in yeni takımı belli oldu!Şenol Güneş’in yeni takımı belli oldu!
Hacıosmanoğlu’dan Montella açıklaması!Hacıosmanoğlu’dan Montella açıklaması!
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !