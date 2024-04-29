Flaş… Flaş… Bakan Yerlikaya’dan 1 Mayıs ve Taksim açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili açıklamalarda bulunduğu bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Yerlikaya, “Emek bizim inancımızda kültürümüzde müstesna bir öneme sahiptir. İşçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik. Toplantı ve gösteri yürüyüşü demokratik bir haktır ancak burada çok önemli bir hassasiyet var o da yürüyüşlerin toplumumuzun huzurunu kamu düzenini aksatmamasıdır.” açıklamasını yaptı ve Anayasanın 344. maddesinin bu hassasiyetlere yer verdiğini kaydetti.

1 Mayıs nedeniyle şimdiye de 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapıldığını ifade eden Yerlikaya, bunların tamamına izin verildiğini aktardı ve İstanbul’da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edildiğini söyledi.

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, huzur ve güven ortamında kutlanması amacıyla, 1 Mayıs’ta İstanbul’da, toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Yine il genelinde de 264 noktada toplam 42 bin 434 polisimiz görev yapacaktır.” açıklamasını yapan Yerlikaya, sadece İstanbul Valiliği’ne başvuru yapan sendikaların belirli sayıdaki temsilcilerinin Taksim Anıtına çelenk koyabileceği, basın açıklaması yapabileceği ve Kazancı Yokuşu’na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunabileceğini kaydetti.

TAKSİM’DE KUTLAMALARA İZİN ÇIKMADI

Konfederasyon ve sendikaların 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için başvuru yaptıklarını ileten Yerlikaya, bu talebe izin verilmeyeceğini kaydetti.

Yerlikaya, “Terör örgütleri de Taksim Meydanı’na gelin çağrısı yapıyorlar. Taksim Meydanı ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Taksim Meydanı ve çevresi toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir.” dedi.

AYM HAK İHLALİ KARARI VERMİŞTİ

Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olmasına ilişkin, Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Anayasa Mahkemesi, 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanmasının engellenmesinin gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali olduğuna hükmetmişti. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) başvurusunu değerlendiren AYM’nin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.