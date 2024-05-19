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Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi? Anoreksiyadan tahliye edilmişti…

Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi? Anoreksiyadan tahliye edilmişti…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Mayıs 2024 - 14:18

Cezaevinde yemek yiyememe hastalığına yakalanıp 37 kiloya düşen ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan’ın, sağlığını toparlaması durumunda tekrar cezaevine dönüp dönmeyeceği netlik kazandı.

Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi? Anoreksiyadan tahliye edilmişti… - Sayfa 1

Cezaevinde anoreksiya (yemek yiyememe) hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşen ve cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan’ın, sağlığını toparladığı takdirde yeniden cezaevine dönebileceği ortaya çıktı.

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Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi? Anoreksiyadan tahliye edilmişti… - Sayfa 2

25 Nisan’da anoreksiya hastalığına yakalanıp 37 kiloya düşen Nihal Candan, 26 Nisan’da sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edildi. Candan’ın sadece 5.5 ay hapis yatması “Bir insan zayıflayınca cezaevinden çıkabiliyor mu?” sorusunu akıllara getirdi.

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Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi? Anoreksiyadan tahliye edilmişti… - Sayfa 3

Konuya ilişkin hukukçu Yurdal Kılıçer CNN Türk’e konuşarak Candan’ın durumunu değerlendirdi.

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Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi? Anoreksiyadan tahliye edilmişti… - Sayfa 4

Kılıçer, “Ağır hastalık, engellik ve yaşlılık halinde ve bu durumun artık cezaevinde kalmasının şahsın sağlık durumunda hayati tehlikeye yol açacak olması halinde tahliye gerçekleşebilir.” dedi.

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Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi? Anoreksiyadan tahliye edilmişti… - Sayfa 5

Hukukçu Kılıçer, “Kendisinin ya da avukatlarının talepleri doğrultusunda tutuklu kişi adli tıpa sevk ediliyor, adli tıptan sağlık durumumun cezaevinde kalmaya elverişli olmadığı yönünde rapor alınması durumunda tahliye edilebilir. Bu konuda bir suç ayrımı çok fazla yok.” açıklamasını yaptı.

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Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi? Anoreksiyadan tahliye edilmişti… - Sayfa 6

“HER AN MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLAMA KARARI VERİLEBİLİR”

“Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine girebilir mi?” sorusuna da yanıt veren Kılıçer, “Tabii ki bu bahsettiğim hak, bir kere uygulandığında geri dönülemez bir hak değil, yani tekrar tutuklanma ya da cezaevine konulmasına engel bir durum değil. Adli tıp raporunda kişinin sağlık durumunun kontrol edilebileceği süre belirlenebilir. Mesela üç ayda bir adli tıpa sevk edilip, sağlık durumunun cezaevi şartlarına uygun olup olmadığına dair tekrar karar verilebilir. Her halükarda da kanuna göre yılda bir yeniden adli tıp kurumunda rapor alınıp sağlık durumunun cezaevi şartlarına uygun hale gelip gelmediği kontrol edilecek zaten. Eğer şartları cezaevi koşullarını kaldırabilecek hale gelmişse, her an mahkeme tarafından tutuklama kararı verilebilir.” dedi.

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Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi? Anoreksiyadan tahliye edilmişti… - Sayfa 7

“SAĞLIĞINI TOPARLARSA TEKRAR TUTUKLANMASINDA BİR ENGEL YOK”

Kılıçer, açıklamasının devamında “Kanunda herhangi bir kilo sınırı ya da belirli bir hastalık yok. Kıstas, cezaevinde kalmasının şahısta hayatı tehlikeye yol açabilecek olması. Nihal Candan, cezaevindeki koşullara adapte olamadığından aşırı kilo vermiş. Bu da kendisi için hayati tehlike arz edecek boyuta gelmiş ve durum adli tıp tarafından tespit edilmiş. Tahliye kararı bu yüzden verilmiş. Eğer sağlığını toparlayıp, cezaevi şartlarına uygun hale gelirse; tekrar tutuklanmasında bir engel yok.” ifadelerini kullandı.

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Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi? Anoreksiyadan tahliye edilmişti… - Sayfa 8

NE OLMUŞTU?

Bir suç örgütüne yönelik “nitelikli dolandırıcılık” ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.

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Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi? Anoreksiyadan tahliye edilmişti… - Sayfa 9

Aynı yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında 3 Mayıs 2023’te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklanmıştı. Aynı soruşturmanın devamında Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ve Hacı İsrafil Sağlam gözaltına alınmış, 16 Kasım 2023’te çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi? Anoreksiyadan tahliye edilmişti… - Sayfa 10

NİHAL CANDAN CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya (yemek yiyememe) hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşmüş ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti. Candan, yaşlı ve hasta olan birçok tutuklu ve hükümlü cezaevinde yatarken kendisinin tahliye edilmesine yönelik eleştirilere, “Bunun hesabını neden bana soruyorlar? Ben mi o kişileri içeride tutuyorum? Suçu olmayan herkes o kapalı mezarlıktan çıksın.” diye yanıt vermişti.

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