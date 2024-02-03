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Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Fenerbahçe’nin borcu açıklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Şubat 2024 - 18:40

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, sarı lacivertli kulübün toplam borcu açıklandı.

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