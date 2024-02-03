Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, sarı lacivertli kulübün toplam borcu açıklandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde Kalamış’ta başladı.
Toplantı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açıldı.
Toplantının açılışında konuşan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gündem maddelerini okuyarak üyelerin onayına sundu. Ardından hayatını kaybeden üyelerin ve yeni katılan üyelerin isimleri açıklandı ve resmi işlemlere geçildi.
Toplantıda ayrıca kulübün mali durumu hakkında bilgi verildi. Fenerbahçe’nin toplam borcunun 11 milyar 466 milyon Türk Lirası olduğu açıklandı.