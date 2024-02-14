CHP’nin adaylık sürecine dair Fatih Altaylı’dan olay sözler! ‘‘Mal’ olduklarını göstermiş oldular…’

CHP’deki adaylık sürecini değerlendiren Fatih Altaylı, “Aday gösterilmeyince kıyameti koparıp AKP sağında yer alanlar ne “mal” olduklarını göstermiş oldular” dedi.
CHP Genel Merkez’de dün yapılan MYK ve PM toplantılarının ardından 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adayı olacak isimler netleşti.
Fatih Altaylı ise CHP’deki adaylık sürecini değerlendirerek, “Yapılan temizliği çok haklı ve çok doğru buluyorum ve hatta biraz da eksik buluyorum. Aday gösterilmeyince kıyameti koparıp AKP sağında yer alanlar ise ne “mal” olduklarını göstermiş oldular.” dedi.
Fatih Altaylı şu ifadeleri kullandı:
“CHP’deki iktidar ortakları ortaya çıkıyor. CHP’de belediye başkan adayı gösterilmediği için istifa edip, partiyi tehdit etmeye başlayan kim var ise bilin ki, bugün Türkiye’nin bulunduğu ortamın da sorumlusu onlardır.
Niye! Bunlar CHP içindeki çıkar çetesinin mensuplarıdır. Sakın yanlış anlamayın, yeni yönetimin gösterdiği her aday doğrudur, hepsi şahanedir falan demiyorum. Hatay’da belki kazanmak uğruna yapılan ilkesizliği affedemiyorum. Ne bileyim, İzmir’de gösterilen adaydansa mevcut başkanla gitmek daha doğru olurdu diye düşünüyorum. İstanbul’da Avcılar Belediye Başkanı’na haksızlık edildiğine inanıyorum. Yıllardır İstanbul’da partinin hamalı gibi çalışan Gürsel Tekin’in en azından bir Esenyurt Belediye Başkan adaylığını hak ettiği kanaatindeyim. Ama yapılan temizliği çok haklı ve çok doğru buluyorum ve hatta biraz da eksik buluyorum. Aday gösterilmeyince kıyameti koparıp AKP sağında yer alanlar ise ne “mal” olduklarını göstermiş oldular.”