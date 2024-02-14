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CHP’nin adaylık sürecine dair Fatih Altaylı’dan olay sözler! ‘‘Mal’ olduklarını göstermiş oldular…’

CHP’nin adaylık sürecine dair Fatih Altaylı’dan olay sözler! ‘‘Mal’ olduklarını göstermiş oldular…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Şubat 2024 - 13:49

CHP’deki adaylık sürecini değerlendiren Fatih Altaylı, “Aday gösterilmeyince kıyameti koparıp AKP sağında yer alanlar ne “mal” olduklarını göstermiş oldular” dedi.

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CHP’nin adaylık sürecine dair Fatih Altaylı’dan olay sözler! ‘‘Mal’ olduklarını göstermiş oldular…’
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