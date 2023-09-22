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Ronaldo para için bunu da yaptı. Milli günü Araplardan daha coşkulu kutladı

Ronaldo para için bunu da yaptı. Milli günü Araplardan daha coşkulu kutladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Eylül 2023 - 16:15

23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için geleneksel kıyafetler giyen Ronaldo arkadaşları ile birlikte kılıç dansı yaptı.

Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, geleneksel kıyafetlerle takım arkadaşları ile birlikte kılıç dansı yaptı.

23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için Al Nassr takımından yapılan görüntülü sosyal medya paylaşımında, “Hep birlikte, bir bayrak altında hayal ederiz ve başarırız.” ifadeleri kullanıldı.

Görüntülü paylaşımda, Ronaldo ile birlikte Senegalli golcü Sadio Mane ve takımın diğer futbolcularının da, bişt denilen geleneksel Arap kıyafetini ve kufiyye denilen başlığı giydiği ve kılıç dansı yaptığı görülüyor.

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