CHP’DE BİRLİK MESAJI: MANSUR YAVAŞ’TAN TARİHİ ÇAĞRI

Mansur Yavaş’tan Muhalefete Tarihi Çağrı: “Birlik Olmaktan Başka Çaremiz Yok”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP içindeki tartışmalar ve kurultay iddialarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş, muhalefete “birlik ve beraberlik” çağrısı yaparak, partideki iç tartışmaların artık sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Yavaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz.” dedi.

“İktidarın Arzuladığı Sonuçlar Gerçekleşmeyecek”

CHP içinde yaklaşan kurultay süreciyle ilgili iddialara da değinen Mansur Yavaş, bu tür tartışmaların ne demokrasiye ne de halkın geçim mücadelesine katkı sağladığını belirtti.

“İktidarın arzuladığı sonuçları elde edemeyeceği bir dönemdeyiz. Bizim yapmamız gereken tek şey, tek yumruk olmak ve mücadeleyi birlikte yürütmek.” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu’na Yönelik Eleştirilere Tepki

Yavaş, partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan ağır eleştirileri de eleştirerek, bu tutumların “asla kabul edilemez” olduğunu söyledi.

“Kılıçdaroğlu’na yönelik kullanılan ifadeleri hiçbir şekilde onaylamıyorum. Birlik duygusuna en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz.” dedi.

“Benim Anlatmak İstediğim Sadece Bundan İbarettir”

Tüm açıklamalarının, partide ayrışmalara değil birleşmeye hizmet etmesi gerektiğini söyleyen Yavaş, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Benim anlatmak istediğim sadece bundan ibarettir. Halkımız bizden kavga değil, çözüm bekliyor.”