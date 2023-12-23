Tamer Karadağlı’yı hiç böyle görmediniz! Meğer efsane dizide de oynamış…

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanıdığımız ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’nın, yıllar önce rol aldığı dizi sosyal medyada gündem oldu.
2002-2019 yılları arasında yayımlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın’da, ‘Abidin Haluk’ karakterine hayat veren ve hafızalara kazınan başarılı oyuncunun, yıllar önce TRT ekranlarında yayınlanan fenomen yapım “Ferhunde Hanımlar” dizisinde, “Selçuk” karakterine hayat verdiği ortaya çıktı.
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Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve seslendirme sanatçısı da olan Karadağlı, yıllar içinde pek çok başarılı projede yer aldı.
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Karadağlı, yıllar önce TRT 1’de yayımlanan, ‘Ferhunde Hanımlar’ dizisinde de rol almış.
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İlk yıllarında Ferhunde Hanım ve Kızları adıyla 288 bölüm yayınlanan dizi, 1995 yılında İnterstar’a geçmesiyle birlikte Ferhunde Hanımlar adını almış ve 13 Ocak 1999 tarihine kadar yayınlanan 1069. bölüm ile gönülleri fethetmişti.
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7 sezon süren uzun oluklu dizi Ferhunda Hanımlar şimdilerde de severek hayranlıkla izlediğimiz birçok oyuncunun kariyerinde bir ilktir.
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Bu isimlerden biri de Tamer Karadağlı.
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Ekranların en uzun soluklu ve televizyon dizilerinden Ferhunde Hanımlar Türkiye’de yayınlanan ilk günlük dizi olarak da Türk dizi tarihinde önemli bir yer edinmişti. Oyuncu kadrosu ile hafızalara kazınan Ferhunde Hanımlar sosyal medyanın markajına takıldı.
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Tamer Karadağlı, Ferhunde Hanımlar dizisindeki partneri İpek Çeken ile geçtiğimiz yıl Ankara’da buluşmuştu.
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Karadağlı’nın ‘yeni bir Selçuk – Nevzat klasiği’ notuyla paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada o dönem büyük ilgi görmüştü.
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İşte yıllar sonra bir araya gelen Ferhunde Hanımlar’ın Selçuk ile Nevzat’ı…
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