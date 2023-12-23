Tamer Karadağlı’yı hiç böyle görmediniz! Meğer efsane dizide de oynamış…

Ekranların en uzun soluklu ve televizyon dizilerinden Ferhunde Hanımlar Türkiye’de yayınlanan ilk günlük dizi olarak da Türk dizi tarihinde önemli bir yer edinmişti. Oyuncu kadrosu ile hafızalara kazınan Ferhunde Hanımlar sosyal medyanın markajına takıldı.