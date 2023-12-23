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Tamer Karadağlı’yı hiç böyle görmediniz! Meğer efsane dizide de oynamış…

Tamer Karadağlı’yı hiç böyle görmediniz! Meğer efsane dizide de oynamış…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Aralık 2023 - 12:44

 

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanıdığımız ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’nın, yıllar önce rol aldığı dizi sosyal medyada gündem oldu.

Tamer Karadağlı’yı hiç böyle görmediniz! Meğer efsane dizide de oynamış… - Sayfa 1

2002-2019 yılları arasında yayımlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın’da, ‘Abidin Haluk’ karakterine hayat veren ve hafızalara kazınan başarılı oyuncunun, yıllar önce TRT ekranlarında yayınlanan fenomen yapım “Ferhunde Hanımlar” dizisinde, “Selçuk” karakterine hayat verdiği ortaya çıktı.

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Tamer Karadağlı’yı hiç böyle görmediniz! Meğer efsane dizide de oynamış… - Sayfa 2

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve seslendirme sanatçısı da olan Karadağlı, yıllar içinde pek çok başarılı projede yer aldı.

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Tamer Karadağlı’yı hiç böyle görmediniz! Meğer efsane dizide de oynamış… - Sayfa 3

Karadağlı, yıllar önce TRT 1’de yayımlanan, ‘Ferhunde Hanımlar’ dizisinde de rol almış.

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Tamer Karadağlı’yı hiç böyle görmediniz! Meğer efsane dizide de oynamış… - Sayfa 4

İlk yıllarında Ferhunde Hanım ve Kızları adıyla 288 bölüm yayınlanan dizi, 1995 yılında İnterstar’a geçmesiyle birlikte Ferhunde Hanımlar adını almış ve 13 Ocak 1999 tarihine kadar yayınlanan 1069. bölüm ile gönülleri fethetmişti.

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Tamer Karadağlı’yı hiç böyle görmediniz! Meğer efsane dizide de oynamış… - Sayfa 5

7 sezon süren uzun oluklu dizi Ferhunda Hanımlar şimdilerde de severek hayranlıkla izlediğimiz birçok oyuncunun kariyerinde bir ilktir.

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Tamer Karadağlı’yı hiç böyle görmediniz! Meğer efsane dizide de oynamış… - Sayfa 6

Bu isimlerden biri de Tamer Karadağlı.

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Tamer Karadağlı’yı hiç böyle görmediniz! Meğer efsane dizide de oynamış… - Sayfa 7

Ekranların en uzun soluklu ve televizyon dizilerinden Ferhunde Hanımlar Türkiye’de yayınlanan ilk günlük dizi olarak da Türk dizi tarihinde önemli bir yer edinmişti. Oyuncu kadrosu ile hafızalara kazınan Ferhunde Hanımlar sosyal medyanın markajına takıldı.

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Tamer Karadağlı’yı hiç böyle görmediniz! Meğer efsane dizide de oynamış… - Sayfa 8

Tamer Karadağlı, Ferhunde Hanımlar dizisindeki partneri İpek Çeken ile geçtiğimiz yıl Ankara’da buluşmuştu.

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Tamer Karadağlı’yı hiç böyle görmediniz! Meğer efsane dizide de oynamış… - Sayfa 9

Karadağlı’nın ‘yeni bir Selçuk – Nevzat klasiği’ notuyla paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada o dönem büyük ilgi görmüştü.

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Tamer Karadağlı’yı hiç böyle görmediniz! Meğer efsane dizide de oynamış… - Sayfa 10

İşte yıllar sonra bir araya gelen Ferhunde Hanımlar’ın Selçuk ile Nevzat’ı…

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Tamer Karadağlı’yı hiç böyle görmediniz! Meğer efsane dizide de oynamış… - Sayfa 11
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