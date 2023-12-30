Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Serdar Ortaç’ın MS mücadelesi! ‘Ayağımı kaybetme riskim var’

Serdar Ortaç’ın MS mücadelesi! ‘Ayağımı kaybetme riskim var’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
30 Aralık 2023 - 11:37

Uzun yıllardır kronik sinir sistemi hastalığı Multipl Skleroz (MS) ile mücadele eden Serdar Ortaç, “Bunun tedavisi yok” dedi. Bunalımda olmasının tek sebebinin aşk ya da boşanması değil, MS olduğunu söyleyen şarkıcı, sağlık durumu hakkında konuştu.

Serdar Ortaç'ın MS mücadelesi! 'Ayağımı kaybetme riskim var' - Sayfa 1

Serdar Ortaç, önceki gün Kozyatağı’nda bir güzellik merkezinde kişisel bakım yaptırdı. Popçu, bakım sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.

17

Serdar Ortaç'ın MS mücadelesi! 'Ayağımı kaybetme riskim var' - Sayfa 2

“HASTALIKAN SONRA HEPTEN SALDIM GİTTİ”

Kendini çok ihmal ettiğini dile getiren Ortaç, “Depresyondan çıkamadım, arkadaşım davet edince geldim ve ilaç gibi geldi. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkekler de kişisel bakımına dikkat etmeli. Mesleğim gereği kimseye kötü görünmek istemem ama bakım yapmak benim için eziyet. Aslında hiç sevmem, hastalandıktan sonra da hepten saldım gitti” dedi.

27

Serdar Ortaç'ın MS mücadelesi! 'Ayağımı kaybetme riskim var' - Sayfa 3

“ÜÇ ATAK GEÇİRDİM, DÜRDÜNCÜ ATAĞIN GELMESİ TEHLİKELİ”

Sağlık durumyla ilgili bilgi veren 53 yaşındaki sanatçı, “Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum, bu hastalığın tedavisi yok. Üç atak geçirdim, dördüncü atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz” şeklinde konuştu.

37

Serdar Ortaç'ın MS mücadelesi! 'Ayağımı kaybetme riskim var' - Sayfa 4

“ARTIK BİSİKLETE BİNEMİYORUM”

Sahneye çıkınca her şeyi unuttuğunu belirten Ortaç, “Ne kadar bunalımda olsam da sahnede her şeyi unutuyorum. Bu sene çok çalıştım ve çok konser verdim” ifadelerini kullandı.

47

Serdar Ortaç'ın MS mücadelesi! 'Ayağımı kaybetme riskim var' - Sayfa 5

Muhabirlerin “Bunalımda olmanızın sebebi ne?” sorusuna ünlü isim, “Aşk ya da boşanmam değil, tek sebebi hastalığım. Babam ve kardeşimi kaybettim, pandemiden sonrası çok kötü geçti benim için. Bana milyonlar versen umrumda değil, giysilerimi 300 kez giyerim ve hiç umurumda olmaz. Hastalık olunca çoğu şeyin önemi kalmıyor. Bisiklete binemiyorum artık. Düşünün! Canımı sıkıyor bu durum” cevabını verdi.

57

Serdar Ortaç'ın MS mücadelesi! 'Ayağımı kaybetme riskim var' - Sayfa 6

“ÇOCUĞUM OLSUN İSTERDİM”

İrlandalı model Chloe Loughnan’la 2014–2019 yılları arasında evli kalan Serdar Ortaç, hayatında kimse olmadığını vurgulayarak, “Ben çok geç kaldım, özellikle çocuk için. Allah bilir, bakalım. İsterdim çocuğum olmasını” açıklamasını yaptı.

67

Serdar Ortaç'ın MS mücadelesi! 'Ayağımı kaybetme riskim var' - Sayfa 7

“SÜREKLİ GERGİNLİK, KÜFÜR”

Yılbaşında birlikte sahne alacağı İbrahim Tatlıses’den övgüyle bahseden popçu, “Biz onun yanında ufacık kalırız, çok büyük sanatçı” derken, sosyal medyayı artık eskisi gibi kullanmadığını söyledi.

77
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
37 ilde düğmeye basıldı: 189 IŞİD’li yakalandı37 ilde düğmeye basıldı: 189 IŞİD’li yakalandı
İrem Derici’den bomba Müge ve Gülşen hamlesiİrem Derici’den bomba Müge ve Gülşen hamlesi
Dev final zora girdi! Atatürk kararı sonrası iki takım da otellerinden çıkmıyorDev final zora girdi! Atatürk kararı sonrası iki takım da otellerinden çıkmıyor
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa öncesi krizGalatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa öncesi kriz
Kocaeli’de yangın: ‘Anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi’Kocaeli’de yangın: ‘Anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SPK güncelledi: Halka arz şartları değişti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
37 ilde düğmeye basıldı: 189 IŞİD’li yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
1 Ocak’ta geçerli olacak: Ekmeğe zam
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MİT’ten nokta operasyon! Kritik isim öldürüldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Suudilerin Atatürk alerjisi Hande Erçel’e sıçradı! Reklam anlaşmasını iptal ettiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızılcık Şerbeti’nde Ajda Pekkan sürprizi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serdar Ortaç’ın MS mücadelesi! ‘Ayağımı kaybetme riskim var’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem Derici’den bomba Müge ve Gülşen hamlesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anlık maç skoru ; Suudİ arabİstan:0 Türkİye:1938  
SON DAKİKA HABERLERİ
Gazze gerekçe gösterilerek ülkede yılbaşı kutlamaları yasaklandıAralık 29, 2023-2:27 pm
İsrail’in Gazze’de katlettiği çocuk sayısı ortaya çıktıAralık 29, 2023-2:06 pm
Resmi ilan fiyat tarifesi değiştiAralık 29, 2023-10:09 am
29 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Aralık 29, 2023-10:07 am
Heyelan iki şehrin bağlantısını kesti 3 kişiyi yaraladıAralık 29, 2023-10:06 am
Dolarda yeni rekor: Zirveyi gördü!Aralık 29, 2023-10:00 am
Avrupa Merkez Bankası üyelerinden 2024’te indirim beklemeyin uyarısıAralık 29, 2023-9:45 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !