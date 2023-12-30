Serdar Ortaç’ın MS mücadelesi! ‘Ayağımı kaybetme riskim var’

“HASTALIKAN SONRA HEPTEN SALDIM GİTTİ”

Kendini çok ihmal ettiğini dile getiren Ortaç, “Depresyondan çıkamadım, arkadaşım davet edince geldim ve ilaç gibi geldi. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkekler de kişisel bakımına dikkat etmeli. Mesleğim gereği kimseye kötü görünmek istemem ama bakım yapmak benim için eziyet. Aslında hiç sevmem, hastalandıktan sonra da hepten saldım gitti” dedi.