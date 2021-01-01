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Genç Sevgilisinden Ayrıldı mı ?

Genç Sevgilisinden Ayrıldı mı ?
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21 Ekim 2021 - 15:45

İbrahim Tatlıses (69), kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan ayrıldı mı?

Snob Magazin‘in özel haberine göre; İbrahim Tatlıses (69), sosyal medya hesabından bir kadın ile el ele çekilmiş pozunu paylaştı.

Tatlıses, “Deniz kenarında bazı evler vardır; ya leb-i derya, bizimki de leb-i orman” açıklamasını yaptı.

Tatlıses’in yanındaki kişinin Gülçin Karakaya olduğu iddia edildi.

Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

Snob Magazin’in edindiği bilgiye göre; İbrahim Tatlıses (69), kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan sessiz sedasız ayrıldı. Tatlıses, kısa süre içerisinde ismini sır gibi sakladığı biriyle yeni bir aşka yelken açtı.

AYRILDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in düğününe de katılmamıştı.

İkilinin fikir ayrılıkları yaşadığı konuşuluyor.

Karakaya, Tatlıses ile çekilmiş fotoğraflarını da Instagram’dan kaldırdı.

“BİZİMKİ GÖNÜL EVLİLİĞİ”

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce ‘asistanım’ dediği Gülçin Karakaya ile 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. “Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği” diyen Tatlıses’in sevgilisinden ayrılması şaşkınlık yarattı.

İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya’nın ayrılık sonrası ne diyeceği merak konusu oldu.

“GÜLÇİN YARDIMCIMDIR”

Tatlıses, daha önce de “Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor” iddiaları hakkında, “Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda?’ demediler. Şimdi ‘Gülçin kimdir?’ diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor. Gülçin de sol kolum, var mı ötesi? Etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil.” ifadelerini kullanmıştı.

Tatlıses, daha önce Adalet Durak, Perihan Savaş, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturmuştu.

 

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