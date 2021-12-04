Kadir İnanır’dan haber var!
Muğla’da evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan ve sağlık durumu iyiye giden Kadir İnanır’dan ilk fotoğraf geldi.
Habertürk’ün haberine göre 20 Kasım’da aniden fenalaşan Kadir İnanır, Muğla’dan ambulansla Denizli’ye getirilmişti.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen 72 yaşındaki usta sanatçı, bir gün sonra da aniden beyin kanaması geçirmişti. Ameliyata alınan Kadir İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından zor günleri geride bıraktı.
Arkadaşı tarafından ziyaret edilen İnanır’dan fotoğraf geldi.
Paylaşılan fotoğrafta Kadir İnanır’ın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.