CEMRE BAYSEL’E SETTE TACİZ ŞOKU

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, başrolünde yer aldığı “Leyla” dizisinin setinde rahatsız edici bir taciz olayıyla karşı karşıya kaldı. Set ortamında dinlenirken, iki kişinin kendisini gizlice izleyerek fotoğraflarını çektiğini fark eden Baysel, olayın büyümesi üzerine yetkililere başvurdu. Genç oyuncu ve ailesi, tehditler nedeniyle hukuki işlem başlattı.

SETTE GİZLİ ÇEKİM SKANDALI: CEMRE BAYSEL HAREKETE GEÇTİ

📌 Set çalışanlarının aktardığına göre, şüpheli şahıslar Baysel’i bir süredir takip ediyordu.

📌 İki kişi, Baysel’in set arkasında dinlendiği esnada gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı.

📌 Durumu fark eden genç oyuncu, hızla set ekibini ve güvenlik görevlilerini bilgilendirdi.

Yaşanan taciz olayı, oyuncuların set güvenliği konusunda yetersiz korunduğunu bir kez daha gündeme getirdi. Baysel, kişisel mahremiyetinin ihlal edilmesi karşısında büyük bir korku yaşadığını ifade etti.

AİLESİNE TEHDİTLER VE GİZLİ SİPARİŞLER

Cemre Baysel’e yönelik taciz, sadece setle sınırlı kalmadı. Şüpheliler, genç oyuncunun ailesini de hedef alarak annesine tehdit içerikli mesajlar göndermeye başladı.

📌 Cemre Baysel adına sahte siparişler verilerek rahatsız edilmeye çalışıldı.

📌 Annesi Fatoş Baysel telefonla aranarak tehdit edildi.

📌 Oyuncunun özel hayatını hedef alan çeşitli girişimlerde bulunuldu.

Bu olayların ardından Cemre Baysel ve ailesi, derhal hukuki yollara başvurdu.

GÖZALTI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Baysel’in şikayeti üzerine emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

✔️ Şüphelilerden biri gözaltına alınırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

✔️ Set ekibi, güvenlik önlemlerini artırdı ve oyuncular için özel koruma talep edildi.

✔️ Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattığını duyurdu.

SANATÇILARA YÖNELİK TACİZLER ARTIYOR

📌 Son dönemde ünlü isimlerin gizli çekimlere maruz kalması, takip edilmesi ve tehdit edilmesi olayları giderek artıyor.

📌 Sanatçılar, set ortamlarında daha sıkı güvenlik önlemleri alınmasını talep ediyor.

📌 Özellikle kadın oyuncular, sosyal medya üzerinden yapılan tacizlerin fiziksel boyuta ulaşmasından endişe duyduklarını belirtiyor.

Cemre Baysel’in yaşadığı bu üzücü olay, sanat camiasında büyük tepki çekti ve setlerde mahremiyet ihlallerine karşı daha katı önlemler alınması gerektiğini bir kez daha gösterdi.