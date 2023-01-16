Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücretleri

Survivor 2023 ünlüler takımındaki isimlerin haftalık ücretleri ortaya çıktı.

Yıllardır ekranların en sevilen ve en çok izlenen yarışmalarından Survivor, 2023 sezonuyla ekranlarda yerini almaya başladı.

Bu yıl format değiştiren Survivor ‘Ünlüler’, ‘Gönüllüler’ ve ‘Fenomenler’ olarak tanıtıldı.

3 ayrı takımdan oluşan birbirinden renkli isimlerin, haftalık alacakları ücretler ortaya çıktı.

Acun en çok parayı Berdan’a verdi

Ünlü isimlerin alacakları rakamlar sosyal medyada oldukça dikkat çekti. En çok parayı alan ve konuşulan isim ise Berdan Mardini oldu.

İşte iddiaya göre yarışmacıların aldığı haftalık ücretler:

Berdan Mardini: 180 bin TL

Yusuf Güney: 95 bin 600

Ümit Erdim: 60 bin TL

Murat Eken: 50 bin TL

Alper Rende: 45 bin TL

Halil İbrahim Göker: 45 bin TL

Seçkin Piriler: 30 bin TL

Zeynep Alkan: 30 bin TL

Elanur: 45 bin TL