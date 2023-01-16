Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücretleri

Survivor 2023 ünlüler takımındaki isimlerin haftalık ücretleri ortaya çıktı.
Yıllardır ekranların en sevilen ve en çok izlenen yarışmalarından Survivor, 2023 sezonuyla ekranlarda yerini almaya başladı.
Bu yıl format değiştiren Survivor ‘Ünlüler’, ‘Gönüllüler’ ve ‘Fenomenler’ olarak tanıtıldı.
3 ayrı takımdan oluşan birbirinden renkli isimlerin, haftalık alacakları ücretler ortaya çıktı.
Acun en çok parayı Berdan’a verdi
Ünlü isimlerin alacakları rakamlar sosyal medyada oldukça dikkat çekti. En çok parayı alan ve konuşulan isim ise Berdan Mardini oldu.
İşte iddiaya göre yarışmacıların aldığı haftalık ücretler:
Berdan Mardini: 180 bin TL
Yusuf Güney: 95 bin 600
Ümit Erdim: 60 bin TL
Murat Eken: 50 bin TL
Alper Rende: 45 bin TL
Halil İbrahim Göker: 45 bin TL
Seçkin Piriler: 30 bin TL
Zeynep Alkan: 30 bin TL
Elanur: 45 bin TL