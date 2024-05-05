Cem Garipoğlu’nun son dakikaları ortaya çıktı! İntihar ettiği poşetle ilgili çarpıcı detay…

2 NUMARALI ODADA DERS KİTAPLARI ÇIKTI

Sabah’ın aktardığına göre koğuş içerisinde yapılan incelemelere göre, 1 numaralı oda Garipoğlu tarafından önünde çekilebilir durumda masa ile kapalı tutulu şekilde bırakılmıştı. Bu oda içinde yapılan aramada intihar notu ya da şüpheli bir duruma rastlanmadı. 2 numaralı odada ise Garipoğlu’nun yatağı, özel eşyaları bulunuyordu. Detaylı aramalarda burada ders kitapları ve şahsi eşyalar da bulundu.