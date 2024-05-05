Burcu Biricik’in doğacak kızının adı pastada gizli! Bakın kızına hangi ismi verdi…

‘Hayat Şarkısı’ dizisiyle ünlenen ve son olarak ‘Camdaki Kız’ ile ününe ün katan ünlü oyuncu Burcu Biricik, 35. yaşına karnı burnunda girdi. Doğumuna sayılı günler kalan ünlü oyuncu Burcu Biricik ve eşi şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik, son olarak doğum gününde ailesi ve yakın dostlarıyla bir araya geldi. 35 yaşına basan Burcu Biricik, hiç kuşkusuz hayatının en özel doğum gününde doğacak kızına vereceği ismi de açıkladı.
Güzel oyuncu Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin ilk çocuklarının doğumu için gün sayıyor. Çiftin bir kızları olacak.
‘Hayat Şarkısı’, ‘Kuzgun’, ‘Kırmızı Oda’ ve son olarak ‘Camdaki Kız’ dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, Türkiye’nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından…
ÜNLÜ ÇİFT TATLI TELAŞ İÇERİSİNDE
2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Biricik, eşiyle birlikte tatlı bir telaş içerisinde.
Burcu Biricik, 35. yaşına karnı burnunda girdi.
Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik, son olarak doğum gününde ailesi ve yakın dostlarıyla bir araya geldi.
35 yaşına basan Burcu Biricik, hiç kuşkusuz hayatının en özel doğum gününde doğacak kızına vereceği ismi de açıkladı.
İşte Burcu Biricik’in bebeğine koyacağı isim ve doğum gününden kareler…
Burcu Biricik, yeni 35 yaşını dostlarıyla birlikte kutladığı özel bir etkinlikte duygusal bir konuşma yaptı. Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir araya gelen ünlü oyuncu, geçmişe bir bakış yaparak yaşadığı deneyimleri ve geleceğe dair umutlarını paylaştı.
Konuşmasının sonunda ise heyecanlandıran bir duyuru yaptı: Kızının adını Luna olarak belirlediğini açıkladı.
Bu güzel haberle, dostları ve sevenleri Burcu Biricik’in mutluluğuna ortak oldu.