Burcu Biricik’in doğacak kızının adı pastada gizli! Bakın kızına hangi ismi verdi…

Burcu Biricik, yeni 35 yaşını dostlarıyla birlikte kutladığı özel bir etkinlikte duygusal bir konuşma yaptı. Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir araya gelen ünlü oyuncu, geçmişe bir bakış yaparak yaşadığı deneyimleri ve geleceğe dair umutlarını paylaştı.