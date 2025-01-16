METİN AKPINAR’IN KIZI DUYGU NEBİOĞLU İSYAN ETTİ

Ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden olan kızı Duygu Nebioğlu, babasıyla olan ilişkisindeki yaşadığı zorlukları ve açtığı tazminat davasını sosyal medya üzerinden sert bir şekilde dile getirdi. 18 yaşından bu yana yaşadığı sıkıntıları paylaşan Nebioğlu, gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tazminat Davası ve Uğur Dündar’ın Tanıklığı

Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar’a açtığı 10 milyon liralık tazminat davası ile gündeme geldi. Dava sürecinde ünlü gazeteci Uğur Dündar, Nebioğlu’nun tanık olarak dinlendiği duruşmaya katıldı. Dündar, Nebioğlu’nun Akpınar’ın kızı olduğunu son haberlerle öğrendiğini ifade ederek, “Öncesiyle ilgili bir bilgim yok” dedi.

Nebioğlu’ndan Sert Tepki

Duygu Nebioğlu, Uğur Dündar’a sosyal medyada sert tepki gösterdi. Dündar’ın yıllar önce Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmasının ardından Nebioğlu, gazeteciye yönelik eleştirilerini dile getirdi. “14 Ocak 2025 tarihini bir kenara yaz Uğur’cuğum. Kendi babalık davalarına katılmıyorken, benim davama geldiğin için teşekkür ederim” şeklinde ifadeler kullandı.

Ailesiyle Olan İlişkisi ve Babasıyla Yaşadığı Sorunlar

Nebioğlu, açıklamalarında babasıyla olan ilişkisini ve yaşadığı zorlukları da dile getirdi. “Daha babamın kim olduğunu bilmiyorken, aile bireylerime ilk senin adını şüphelerimle ben söyledim ve hakkında açılan babalık davasının en büyük ve tek nedeni benim” diyerek, bu sürecin kendisi için ne kadar zorlayıcı olduğunu vurguladı. Ayrıca, yıllardır Metin Akpınar ve çevresinin kendisine yalan söylediğini ifade eden Nebioğlu, “18 yaşından beri sizlerle uğraşıyorum” dedi.

Yalanlar ve Gizemli Gerçekler

Nebioğlu, babasının ve çevresindekilerin yıllarca kendisine yalan söylediğini belirterek, “Sen gerçekleri kendi karanlığınızın gizemini korumak için yalan söyledin veya bana yıllarca yalan söyleyen babamı kendi çıkarların için korudun” diyerek hislerini dile getirdi. Duygu Nebioğlu’nun açıklamaları, uzun yıllardır süren aile içi sorunları ve çözülmemiş gizemleri gözler önüne serdi.

Sonuç

Duygu Nebioğlu’nun açıklamaları, Metin Akpınar ile olan ilişkisini ve babalık davasını tekrar gündeme taşıdı. Nebioğlu, yaşadığı zorlukları ve babasıyla olan sorunlarını açıklayarak, kendisine yıllarca yalan söyleyenlere karşı tepkisini ortaya koydu. Bu dava ve açıklamalar, aile içindeki gizemli ilişkilerin ve sırların daha fazla açığa çıkmasına neden olabilir.

Kaynak: https://www.medyaradar.net