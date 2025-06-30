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Yıllara Meydan Okuyor: Hülya Avşar’ın Bikinili Pozu Sosyal Medyada Olay Oldu

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Türk sinemasının usta ismi Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 61 yaşındaki ünlü sanatçı, fiziği ve güzelliğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Hülya Avşar, son paylaşımında güneşin keyfini çıkarırken çektiği bir selfie’yi takipçileriyle paylaştı. Avşar’ın bu pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

2,9 milyon takipçisi bulunan Hülya Avşar’ın bikinili fotoğrafı, sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar, “Her daim güzel”, “Yıllara meydan okuyor”, “Kim der ki 61 yaşında?” gibi yorumlar yaptı.

Geçmiş yıllarda da fit görünümü ve enerjisiyle adından söz ettiren Avşar, bu paylaşımıyla yine magazin dünyasında konuşulan isim olmayı başardı.

Yıllara Meydan Okuyor: Hülya Avşar’ın Bikinili Pozu Sosyal Medyada Olay Oldu
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