PES DOĞRUSU BU KADAR DA OLMAZ

Söylemezsem Olmaz yorumcularından Bilal Özcan sözleriyle pes dedirtti

Yorumcu “Göğüsleri filan nasıl derli toplu görüyoruz, Kore’deki sunumunu hatırlasanıza, neydi göğsün biri sola bakıyordu biri sağa bakıyordu. Burada hiç silikon olduğu bile anlaşılmıyor” dedi.