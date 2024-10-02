Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

PES DOĞRUSU BU KADAR DA OLMAZ

PES DOĞRUSU BU KADAR DA OLMAZ
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
02 Ekim 2024 - 15:52
Beyaz TV’deki Söylemezsem Olmaz programında Serenay Sarıkaya’nın göğüsleri konuşuldu. O anlara “Ne kadar saçmaladınız”, “Miden bulandı” şeklinde yorumlar geldi.

Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti! - Sayfa 1

Söylemezsem Olmaz ekibi son dönemde yaptıklarıyla tepki çekiyor. Canlı yayında Narin için çığlık atmaları, ardından Kadir Ezildi‘nin başörtülü nişanlısının açık halini ifşa etmeleri derken bu sefer de Serenay Sarıkaya‘nın göğüslerine dair yaptıkları yorumlarla dikkat çektiler.

Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti! - Sayfa 2

Söylemezsem Olmaz yorumcularından Bilal Özcan sözleriyle pes dedirtti

Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti! - Sayfa 3

Yorumcu “Göğüsleri filan nasıl derli toplu görüyoruz, Kore’deki sunumunu hatırlasanıza, neydi göğsün biri sola bakıyordu biri sağa bakıyordu. Burada hiç silikon olduğu bile anlaşılmıyor” dedi.

Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti! - Sayfa 4

Özcan daha sonra ise “Yengeç demek meme demek diye bir söz okudum bir astrologtan. Yengeç kadını olduğu için göğüslerinin görünümüne önem veriyor.

Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti! - Sayfa 5

Estetiksiz 2010 yılındaki hali farklı. Merak ettim bir uzman arkadaşa danıştım. 320 cc imiş kullanılan silikon Serenay Sarıkaya’nın 320 cc olması gereken protez yerine 375 cc takılmış. Bilerek isteyerek yapmış” ifadelerini kullandı

Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti! - Sayfa 6

Yorumcunun sözleri sırasında Pınar Eliçe‘nin kahkaha atması da dikkat çekti. Bu anları görenlerden tepkiler gecikmedi

Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti! - Sayfa 7

Bu anlara “Ne kadar saçmaladınız”, “Oradaki kadınlar da hiç utanmıyor”, “Ne rezillik”, “Miden bulandı” yorumları geldi.

Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti! - Sayfa 8

Önceki günlerde Altın Koza Film Festivali’ne katılan Serenay Sarıkaya yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekmişti

Canlı yayında Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini konuştular, o anlar pes dedirtti! - Sayfa 9

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu Filiz Akın, hastaneye kaldırıldıÜnlü oyuncu Filiz Akın, hastaneye kaldırıldı
Bahar’ın yönetmeninden Bir Sevda Masalı’na olay ‘Abdest’ göndermesi!Bahar’ın yönetmeninden Bir Sevda Masalı’na olay ‘Abdest’ göndermesi!
Esin Övet Estetik Ameliyatı Sonrası Görme Kaybı Yaşadı, Doktora Tazminat Davası AçtıEsin Övet Estetik Ameliyatı Sonrası Görme Kaybı Yaşadı, Doktora Tazminat Davası Açtı
Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurduAngelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç futbolcu, Almanya’dan escort çağırdıGalatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DİLAN POLAT HİÇ AKILLANMADI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türk-İş Bakanlık önünde seslendi: Kimsenin dayanma gücü kalmadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emekli banka promosyonu rekor seviyeye çıktı! Kampanyalar katlandıkça katlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncu Filiz Akın, hastaneye kaldırıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünya basını, İran’ın İsrail’e misilleme saldırısını nasıl gördü?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ümit Özdağ için olay ‘iç savaş provası’ iddiası! ‘Milli güvenlik sorunu haline geldi…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nişantaşı Üniversitesi’nde skandal: 750 milyon lira borcu ödemediler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
PES DOĞRUSU BU KADAR DA OLMAZ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahar’ın yönetmeninden Bir Sevda Masalı’na olay ‘Abdest’ göndermesi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Narin Güran cinayetinde kritik gelişme: Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar 13 dakika sonra buluşmuş
SON DAKİKA HABERLERİ
Emekli banka promosyonu rekor seviyeye çıktı! Kampanyalar katlandıkça katlandıEkim 2, 2024-4:41 pm
Ünlü oyuncu Filiz Akın, hastaneye kaldırıldıEkim 2, 2024-4:33 pm
Nişantaşı Üniversitesi’nde skandal: 750 milyon lira borcu ödemedilerEkim 2, 2024-4:06 pm
Cenazesi Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlıkEkim 1, 2024-4:13 pm
Palalı Sabri cinayetinde istenen ceza belli olduEkim 1, 2024-4:08 pm
ABD’den İsrail’e destek: Asker gönderiyorlarEkim 1, 2024-4:07 pm
Bahçeli’den Halk TV, CHP ve Özel’e ‘Sinan Ateş’ tehditleri: Ayağınızı denk alınEkim 1, 2024-4:06 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !