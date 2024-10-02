Bahar’ın yönetmeninden Bir Sevda Masalı’na olay ‘Abdest’ göndermesi!

Bir Gece Masalı, ilk bölümündeki abdest sahnesiyle de gündeme gelmişti. Canfeza’nın mağarada abdest aldığı anlar fazla erotik bulunmuştu ve tepki çekmişti.

BAHAR’IN YÖNETMENİNDEN GÖNDERME GELDİ!

Aynı gün aynı saatte yayınlanan bir diğer dizi olan Bahar’ın yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, günler sonra olay olan bir paylaştım yaptı. Bahar’ın son bölümündeki Bahar karakterinin dekolteli olması nedeniyle eleştiri yapanlara kızan Yeşilyurt, Bir Gece Masalı üzerinden tepki gösterdi.