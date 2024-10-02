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Bahar’ın yönetmeninden Bir Sevda Masalı’na olay ‘Abdest’ göndermesi!

Bahar’ın yönetmeninden Bir Sevda Masalı’na olay ‘Abdest’ göndermesi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ekim 2024 - 15:51
Bahar dizisinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, dizinin son bölümünde Bahar karakterinin dekoltesi eleştirilince Su Burcu Yazgı ve Burak Deniz’in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı’nın abdest sahnesiyle tepki gösterdi. Yeşilyurt’un sözleri ise gündem oldu.

Bahar'ın yönetmeninden Bir Sevda Masalı'na olay 'Abdest' göndermesi! - Sayfa 1
ATV’nin ses getiren ve reytinglerde de iyi sonuçlar alan dizilerinden biri olan Bir Gece Masalı, Su Burcu Yazgı ve Burak Deniz’in partnerliği nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. İkilinin uyumunu gören seyirci, bu partnerliğe onay vermişti.
Bahar'ın yönetmeninden Bir Sevda Masalı'na olay 'Abdest' göndermesi! - Sayfa 2

Bir Gece Masalı, ilk bölümündeki abdest sahnesiyle de gündeme gelmişti. Canfeza’nın mağarada abdest aldığı anlar fazla erotik bulunmuştu ve tepki çekmişti.

Bahar'ın yönetmeninden Bir Sevda Masalı'na olay 'Abdest' göndermesi! - Sayfa 3

BAHAR’IN YÖNETMENİNDEN GÖNDERME GELDİ!

Aynı gün aynı saatte yayınlanan bir diğer dizi olan Bahar’ın yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, günler sonra olay olan bir paylaştım yaptı. Bahar’ın son bölümündeki Bahar karakterinin dekolteli olması nedeniyle eleştiri yapanlara kızan Yeşilyurt, Bir Gece Masalı üzerinden tepki gösterdi.

Bahar'ın yönetmeninden Bir Sevda Masalı'na olay 'Abdest' göndermesi! - Sayfa 4

Ünlü yönetmenin “Köşelerinde ahlak bekçiliği yapanlar, sizler kadın karakterlerin dizilerdeki dekoltelerinden bahsedeceğinize; daha dün reşit olmuş gencecik kızların ekranlardaki gusül abdesti sahnelerini yazın bence…” sözleriyle gündem oldu.

Bahar'ın yönetmeninden Bir Sevda Masalı'na olay 'Abdest' göndermesi! - Sayfa 5

Sosyal medya kullanıcıları ise Neslihan Yeşilyurt’un bu sözlerinin Su Burcu Yazgı’yı hedef göstermek olduğunu söyledi ve tepki gösterdi. Kullanıcılar yaptıkları paylaşımla iki diziyi kıyasladı…

 

Bahar'ın yönetmeninden Bir Sevda Masalı'na olay 'Abdest' göndermesi! - Sayfa 6

Bahar'ın yönetmeninden Bir Sevda Masalı'na olay 'Abdest' göndermesi! - Sayfa 7

 

Bahar'ın yönetmeninden Bir Sevda Masalı'na olay 'Abdest' göndermesi! - Sayfa 8Bahar'ın yönetmeninden Bir Sevda Masalı'na olay 'Abdest' göndermesi! - Sayfa 9

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