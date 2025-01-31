“ÇAĞLAYAN’DA GERGİN ANLAR! İMAMOĞLU’NA DESTEK İÇİN TOPLANAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ”

ÇAĞLAYAN’DA GERGİN ANLAR! İMAMOĞLU’NA DESTEK VERMEK İSTEYENLERE POLİS MÜDAHALESİ
Göz Atın
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu , ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldiği sırada gergin anlar yaşandı. Adliye önünde kalabalığa polis müdahale etti .
İmamoğlu’nun ifade faaliyetleri devam ederken, otobüsün önüne geçmek isteyen kadınlara polis engel oldu . Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, meydanda TOMA’lar ve polis araçları hazır bekletildi.
GERGİNLİK ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ
İmamoğlu’nun adliye çıkışında konuşma yapmasını sağlarken, kalabalık otobüsün önüne gelmek istedi. Polis ve değişim arasında kısa süreli arbede yaşandı . Olaylar büyümeden kontrol olarak alınırken, Çağlayan’daki hareketlilik sürüyor.
Haberle ilgili daha fazlası:# #AdliyeGerginliği # #Ekremİmamoğlu # #PolisMüdahalesi # Çağlayan # İBB # Siyaset