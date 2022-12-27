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ABD’li yolcu ‘kalp krizi’ geçirdi, THY uçağı acil iniş yaptı

ABD’li yolcu ‘kalp krizi’ geçirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
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27 Aralık 2022 - 16:09
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-San Francisco seferini yapan uçaktaki ABD vatandaşı yolcu kalp krizi geçirdi. Uçak Bulgaristan hava sahasından geri dönerek İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, THY’nin TK-289 sefer sayılı Boeing 787-9 tipi TC-LLG kuyruk tescilli uçağı San Francisco seferini yapmak üzere saat 08.25’de İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

74 YAŞINDAKİ YOLCU RAHATSIZLANDI

Uçak havalandıktan bir süre sonra ABD vatandaşı olduğu öğrenilen 74 yaşındaki yolcu rahatsızlandı. İlk müdahale kabin görevlileri tarafından yapılırken, yolcunun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

ACİL İNİŞ İZNİ İSTEDİ

Olay üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek, acil iniş için izin istedi.

Bulgaristan hava sahasından geri dönen uçağın, sabah 09.00’da İstanbul Havalimanı’na inişi sorunsuz gerçekleşti. Kalp krizi geçirdiği belirtilen 74 yaşındaki ABD’li yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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