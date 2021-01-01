Ece Ronay’dan 2 milyon liralık hediye!

Uzun süre magazin gündeminde ilk sıralarda yer alan Ece Ronay, son olarak lüks otomobiliyle gündem oldu. Ece Ronay, doğum gününden bir gün önce galeriye gitti ve kendisine pahalı bir hediye aldı.

TV8’de yayınlanan “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa” programının haberine göre 23 yaşındaki şarkıcının satın aldığı Range Rover marka arabanın fiyatının 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

2021 model arabasını paylaşan Ronay, “Kendime doğum günü hediyesi olarak bu arabayı aldım. Bakın ne kadar güzel, ne kadar tatlı? Daha alalı yarım saat olmadı” ifadelerini kullandı.

Genç şarkıcı, 1.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir diğer paylaşıma ise “Bir senedir tabiri caizse köpek gibi çalışıyorum, bunu hak ettim” mesajını yazdı.