MELİS SEZEN BOMBA GİBİ DÖNÜYOR

Ünlü oyuncu Melis Sezen, “Deha” dizisinin final yapmasının ardından hız kesmeden yeni projesiyle ekranlara dönüyor. Yapımcılığını Öner Arslanel’in üstlendiği ve TRT Tabii platformunda yayınlanacak olan “Leyla Hali” dizisi, şimdiden büyük heyecan yaratıyor.
YETİMHANEDE BÜYÜYEN DUYGUSAL VE HAYALPEREST LEYLA
Melis Sezen, dizide yetimhanede büyüyen, duygusal ve hayalperest Leyla karakterini canlandıracak. Dizinin yönetmenliğini ise başarılı yönetmen Ender Mıhlar üstleniyor. Çekimlere Haziran ayında başlanacak.
“LEYLA HALİ” DİZİSİNİN KONUSU
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, “Leyla Hali” dizisi aile bağları, geçmişle yüzleşme ve hayaller üzerine kurgulanıyor. TRT Tabii platformunda yayınlanacak dizi, şimdiden izleyicilerin merakını uyandırdı.