Ali Koç uyardı, Mesut Özil’i kesemedi… Fenerbahçe’de Vitor Pereira dönemi nasıl geçti?

Süper Lig’de 2 kez öne geçtiği Beşiktaş derbisinde sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrılan, lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 14’e yükselen Fenerbahçe, taraftarların büyük tepkisini çeken Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Alınan bu kararla beraber, Portekizli teknik adamın sarı lacivertlilerdeki 2. dönemi de başarısızlıkla noktalanmış oldu. Fenerbahçe Kulübü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımı Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın sözleşmesi Kulübümüz tarafından feshedilmiştir.” Fenerbahçe’de 2 milyon Euro’luk maaşının 500’nin Euro’su ödenen Pereira’ya fesih ile beraber 1,5 milyon Euro da ödendi.

F.Bahçe’yi 2015-2016 sezonunda da çalıştıran ve sezon başında ‘Yarım kalan hikayeyi tamamlamak’ istiyorum diyerek yeniden sarı lacivertlilerle sözleşme imzalayan Portekizli hocanın, ikinci dönemi henüz aralık ayında sona erdi. F.Bahçe ile ligde 17 maça çıkan Pereira, bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler Süper Lig’de 5. sırada yer alıyor.

DERBiDE KOÇAK’LA SAMiMi GÖRÜNTÜLER

Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın vedasının ardından yeni teknik direktör için arayışlar başlarken, en ciddi adaylar olarak isim öne çıktı… Bu isimlerin ilki, A Milli Futbol Takımı’nın yardımcı antrenörü Kenan Koçak. Sarı lacivertlilerdeki bir diğer teknik direktör adayının ise geçmişte de Fenerbahçe’yi çalıştıran İsmail Kartal olduğu öğrenildi.