  İstanbul'u Terk Eden Burcu Kara, Zeytinyağı Üretimine Başladı

İstanbul’u Terk Eden Burcu Kara, Zeytinyağı Üretimine Başladı

Ünlü oyuncu Burcu Kara, İstanbul’daki hayatını geride bırakarak Bursa’nın İznik ilçesindeki dededen kalma evine yerleşti. Evi tadilattan geçiren Kara, oyunculuktan bir süre uzak kaldıktan sonra yeni bir girişimle dikkat çekti.

Burcu Kara, çiftlik satın alarak zeytinyağı üretimine başladı. İznik Gölü yamaçlarındaki ağaçlardan elde edilen soğuk sıkım zeytinyağını üretmeyi planlayan Kara, kendi markasını kurmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, bu işten büyük mutluluk duyduğunu da ifade etti:

“Zeytin ağaçlarının arasında kendimi çok mutlu hissediyorum. Onları kesmek yerine çoğaltmak istiyorum. Çünkü bu çok kadim bir ağaç; yüzlerce yıldır her kültürde yeri var. Yaprağından, zeytininden, çekirdeğinden bile şifa bulunuyor. Hayatımda zeytin ağacını daha da çoğaltarak var etmek istiyorum. Ağaçlarıma çok bağlıyım.”

Ayrıca Burcu Kara’nın çiftliği, Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve babası Melih Yöreoğlu’nun Firdevs Hanım’ı aşığıyla yakaladığı çiftlik evi olarak da biliniyor.

