AYŞE BARIM SORUŞTURMASI: DENİZ IŞIN’IN “EVCİLİK” FİLMİNDE ÖNÜ KESİLMEYE ÇALIŞILDI MI?

Savcılık tarafından yürütülen Ayşe Barım soruşturmasında cezayı veren Deniz Işın’a, davalarda iddialarda bulunuldu. Sosyal medyada gündeme gelen açıklamalara göre, Barım’ın “Evcilik” filminde rolüne engel olmaya çabaladığı öne sürüldü.

“BİZZAT İŞLERİME ENGEL OLDU”

Ünlü oyuncu Deniz Işın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ayşe Barım’ın sadece kendisine değil, birçok yetenekli kadın oyuncunun kariyerine de zarar verdiğini belirtti. Işın, “Kendi kişisel işleriyle uğraşmayı engellemeyen” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

“EVCİLİK” FİLMİNDE ENGELLEME ÇABALARI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Ümit Ünal’ın yönetmenliğini yaptığı “Evcilik” filminde Deniz Işın’ın oynayacağı köylü kadın Aysun rolü için Ayşe Barım’ın kendi ajansından oyunculara yönlendirmesi ve Işın’ın bu rolünde iddialıydı.

NEJAT İŞLER’DEN DESTEK

Yönetmen Ümit Ünal’ın yanı sıra başrol oyuncusu Nejat İşler de partnerinin Deniz Işınlanmasını özellikle istedi. İşler’in desteği sayesinde Deniz Işın, projede rol almayı başardı. Filmin diğer başrol oyuncusu ise Persona Menajerlik’i temsil eden Öykü Karayel oldu.

AYŞE BARIM’A YÖNELİK SUÇLAMALAR ARTIYOR

Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada, yalnızca Deniz Işın’ı değil, Serenay Sarıkaya gibi diğer ünlü isimler de kapsıyor. Barım’ın sektörü içindeki bazı oyun kariyerini engellemek için girişimlerde bulunan iddiaları, dergi ve sinema dünyasında geniş yankı uyandırdı.

GELİŞMELER TAKİPTE

Deniz Işın’ın ifade vermesinin ardından göz altına alınan Ayşe Barım’ın vereceği soruşturma ve soruşturma süreci iptal edildi. Soruşturmanın ilerleyen süreci sonucu başka isimlerin etkileyeceği merak konusu.