Mustafa Sandal Almanya’da Sokak Sokak Gezdi: Domates Kilosu Kaç Euro?

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Almanya’da domates fiyatlarının 20 Euro’ya kadar çıktığı iddialarını araştırmak üzere sokak sokak gezdi.

Son dönemde sosyal medyada yayılan “Almanya’da domatesin kilosu 20 Euro” iddiaları üzerine Mustafa Sandal harekete geçti. Almanya’nın Münih kentinde konser veren sanatçı, konser sonrası pazar ve marketlerde domates fiyatlarını araştırdı.

Mustafa Sandal, gezdiği market ve pazarlarda domates fiyatlarını yerinde inceledi. Organik domatesin kilosunu 5.99 Euro olarak tespit eden Sandal, standart domatesin kilosunun ise 1 Euro civarında olduğunu belirtti

Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bizde biri var, ‘Almanya’da domatesin kilosu 20 Euro’ diyor. Geldik, gezdik, baktık. Kilosu 1 Euro. Organik olanı 5.99 Euro. 20 Euro’luk domatese rastlayamadık.”

Sanatçının bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Pek çok kullanıcı Sandal’ın bu duyarlılığına destek verirken, iddiaların gerçek dışı olduğuna dair yorumlar da arttı.