Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai’ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı
Geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişiklikle sosyal medyada gündem olan güzel sunucu Burcu Esmersoy bu kez çalışanları için kesenin ağzını açtı. Esmersoy, 6 kişilik ekibini Dubai’ye götürdü. Ünlü ismin ekibine harcadığı rakam ağızları açık bıraktı.
En çok kazanan ünlü isimler arasında yer alan Burcu Esmersoy, çalışanları için kesenin ağzını açtı.
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Instagram’da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor.
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Burcu Esmersoy, marka işbirlikleri, reklamlar, sosyal medya gelirleri derken ciddi bir gelir elde ediyor.
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Esmersoy başarısında büyük payı olan 6 kişilik ekibini teşekkür amacıyla Dubai’ye tatile götürdü.
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Posta’nın haberine göre; Hiçbir masraftan kaçınmayan Esmersoy, ekibiyle lüks bir otelde kaldı.
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Kesenin ağzını açan Esmersoy, 6 kişilik ekip için ciddi bir harcama yaptı.
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Esmersoy’un ekibi için 250 bin TL’yi gözden çıkardığı öğrenildi.
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Öte yandan Burcu Esmersoy, geçen yıl da ekibine sürpriz yapmıştı.
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Kuaför, makyöz, fotoğrafçı ve sosyal medya sorumlusundan oluşan 4 kişilik ekibini nisanda Maldivler’e tatile götürmüştü.
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Esmersoy, “Kendimi ve sevdiklerimi ödüllendirmeyi seviyorum. Ekibimi yeni sezona motive olmaları için sessiz sedasız Maldivler’de 15 senedir gittiğim otele götürdüm” demişti.
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Maldivler tatili de Burcu Esmersoy’a 100 bin TL’ye mal olmuştu.
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45 yaşındaki ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
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İlerleyen yaşına rağmen formunu koruyan Esmersoy, fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor…
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