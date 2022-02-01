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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai’ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı

Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai’ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı
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15 Nisan 2022 - 17:37

Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai’ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişiklikle sosyal medyada gündem olan güzel sunucu Burcu Esmersoy bu kez çalışanları için kesenin ağzını açtı. Esmersoy, 6 kişilik ekibini Dubai’ye götürdü. Ünlü ismin ekibine harcadığı rakam ağızları açık bıraktı.

Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 1

En çok kazanan ünlü isimler arasında yer alan Burcu Esmersoy, çalışanları için kesenin ağzını açtı.

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 2

Instagram’da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor.

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 3

Burcu Esmersoy, marka işbirlikleri, reklamlar, sosyal medya gelirleri derken ciddi bir gelir elde ediyor.

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 4

Esmersoy başarısında büyük payı olan 6 kişilik ekibini teşekkür amacıyla Dubai’ye tatile götürdü.

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 5

Posta’nın haberine göre; Hiçbir masraftan kaçınmayan Esmersoy, ekibiyle lüks bir otelde kaldı.

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 6

Kesenin ağzını açan Esmersoy, 6 kişilik ekip için ciddi bir harcama yaptı.

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 7

Esmersoy’un ekibi için 250 bin TL’yi gözden çıkardığı öğrenildi.

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 8

Öte yandan Burcu Esmersoy, geçen yıl da ekibine sürpriz yapmıştı.

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 9

Kuaför, makyöz, fotoğrafçı ve sosyal medya sorumlusundan oluşan 4 kişilik ekibini nisanda Maldivler’e tatile götürmüştü.

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 10

Esmersoy, “Kendimi ve sevdiklerimi ödüllendirmeyi seviyorum. Ekibimi yeni sezona motive olmaları için sessiz sedasız Maldivler’de 15 senedir gittiğim otele götürdüm” demişti.

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 11

Maldivler tatili de Burcu Esmersoy’a 100 bin TL’ye mal olmuştu.

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 12

45 yaşındaki ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 13

İlerleyen yaşına rağmen formunu koruyan Esmersoy, fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor…

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 14

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 15

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 16

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 17

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 18

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 19

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 20

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 21

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 22

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 23

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 24

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 25

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 26

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 27

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 28

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 29

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 30

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 31

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Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü: Harcadığı para dudak uçuklattı - Sayfa 32
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