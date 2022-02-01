Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldi

Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldi

2016 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in oğulları Kurt Efe bu sabah doğdu. Hamilelik pozları ile sosyal medyada gündem olan stil danışmanı ile oyuncu, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşadı. Son dakika haberine göre; altın saçlı dünyaya gelen Kurt Efe’nin doğumuna ünlü oyuncu Tatlıtuğ da girdi. Tatlıtuğ, doğumun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Kurt Efe’mizi sağlıkla kucağımıza aldık” açıklamasını yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile Başak Dizer (45), altı yıl önce Paris’te nikâh masasına oturmuştu. Ünlüler dünyasının popüler çiftinden geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.

Bir erkek bebek bekleyen Tatlıtuğ ile Dizer, oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına aldı. ‘2. Sayfa’nın haberine göre; doğuma giren oyuncu, gözyaşlarını tutamadı. Altın saçlı Kurt Efe’nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenildi.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde eşinin göbeğini öptüğü fotoğrafı 3.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı. Yakışıklı oyuncunun, “O aynı rüzgar gibi” notunu düştüğü ve nazar boncuğu emojisi eklediği gönderi 600 binden fazla beğeni almıştı.

KIVANÇ’TAN İLK AÇIKLAMA

Ünlü oyuncu, bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti: Kurt Efe’mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.

Özge Özpirinçci, Ali Sürmeli, Ece Yörenç, Kıvanç Kasabalı, Songül Öden, Tolga Karaçelik, Sedef Avcı, Berk Erçer ve Hilal Saral gibi ünlü isimler, gündem olan gönderiye tebrik mesajları yazmıştı.

“KIVANÇ’LA ORTAK KARAR VERDİK”

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin çocuklarının ismi de doğumdan önce belli olmuştu. İkilinin, oğullarına ‘Kurt Efe’ adını verecekleri ortaya çıkmıştı. 2014 yılında ‘Kurt Seyit ve Şura’ dizisinde ‘Kurt Seyit’ karakterine hayat veren Tatlıtuğ’un, başrolü Farah Zeynep Abdullah’la paylaştığı projeden esinlendiği belirtilmişti

Önceki gün Yeniköy’de görüntülenen Başak Dizer, çocuklarına neden iki isim koydukları sorulunca, “Bu konuda Kıvanç’la ortak karar verdik” açıklamasını yapmıştı. Eşinin paylaştığı fotoğrafa ilişkin ise “Evet, çok tatlı” yorumunda bulunmuştu.

“ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN”

Bebek heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, müjdeli haberin duyulmasının ardından “Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık” açıklamasını yapmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un annesi Nurten Tatlıtuğ da “Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah’ın bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum” demişti.