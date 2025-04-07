  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. BURCU BİRİCİK KIZININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ!

BURCU BİRİCİK KIZININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz Temmuz ayında kızı Luna’yı kucağına almıştı. O günden bu yana kızıyla ilgili fotoğraflarını sıkça paylaşan Biricik, kızının yüzünü ilk kez objektiflere gösterdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ulus’ta görüntülenen oyuncu, minik kızıyla keyifli bir yürüyüş yapıyordu.

Görenler kime benzetti? Burcu Biricik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! - Sayfa 3

Ekranlardan Uzak, Kızıyla Zaman Geçiriyor

Burcu Biricik, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmış ve kızıyla vakit geçirmeyi tercih etmişti. Ancak son zamanlarda sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, minik kızıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşıyor. Geçtiğimiz gün, kızıyla gezintiye çıkan Biricik, muhabirlere sitemde bulunarak “Yahu burada da mı geziyorsunuz? Eve girecekken siz yakaladınız” diyerek durumdan hafif şaşkınlık duyduğunu belirtti.

Görenler kime benzetti? Burcu Biricik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! - Sayfa 4

Luna, Anne Burcu Biricik’e Benzedi

Dokuz aylık kızı Luna, ilk kez kameralar karşısına geçtiğinde, sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. Birçok takipçi, Luna’nın yüzünü görenlerin anne Burcu Biricik’e çok benzediği yönünde yorumlar yaptı. Minik kızın yüzünün gösterilmesi, takipçilerinin merakını gidermiş oldu.

Görenler kime benzetti? Burcu Biricik kızının yüzünü ilk kez gösterdi! - Sayfa 5

Diyetsiz üç ayda fit: Burcu Biricik eski haline geri döndü - Oxu.az

Kaynak:https://www.medyaradar.net/

BURCU BİRİCİK KIZININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ!
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp