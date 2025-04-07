BURCU BİRİCİK KIZININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ!

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz Temmuz ayında kızı Luna’yı kucağına almıştı. O günden bu yana kızıyla ilgili fotoğraflarını sıkça paylaşan Biricik, kızının yüzünü ilk kez objektiflere gösterdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ulus’ta görüntülenen oyuncu, minik kızıyla keyifli bir yürüyüş yapıyordu.

Ekranlardan Uzak, Kızıyla Zaman Geçiriyor

Burcu Biricik, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmış ve kızıyla vakit geçirmeyi tercih etmişti. Ancak son zamanlarda sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, minik kızıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşıyor. Geçtiğimiz gün, kızıyla gezintiye çıkan Biricik, muhabirlere sitemde bulunarak “Yahu burada da mı geziyorsunuz? Eve girecekken siz yakaladınız” diyerek durumdan hafif şaşkınlık duyduğunu belirtti.

Luna, Anne Burcu Biricik’e Benzedi

Dokuz aylık kızı Luna, ilk kez kameralar karşısına geçtiğinde, sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. Birçok takipçi, Luna’nın yüzünü görenlerin anne Burcu Biricik’e çok benzediği yönünde yorumlar yaptı. Minik kızın yüzünün gösterilmesi, takipçilerinin merakını gidermiş oldu.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/