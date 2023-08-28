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Chloe Loughnan’dan şok açıklamalar! ‘Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı’

Chloe Loughnan’dan şok açıklamalar! ‘Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Ağustos 2023 - 15:03

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan sessizliğini bozdu. Biten evliliği hakkında ilk kez konuşan Loughnan, şoke eden açıklamalar yaptı.

Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 1

Henüz 19 yaşındayken Serdar Ortaç’la tanışan ve 2014 yılında da nikah masasına oturan Chloe Loughnan evliliği boyunca zor günler yaşamış, 8 yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında Ortaç’la yollarını ayırmıştı.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 2

Ülkesi İrlanda ve Türkiye arasında mekik dokuyan Loughnan, Ortaç’ın kendisi için yaptığı kötü yorumlara ilk kez cevap verdi.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 3

Esin Övet ve Timuçin Güner’in Youtube’da yayınlanan ‘Konuşa Konuşa’  programına konuk olan ünlü model şoke eden açıklamalara imza attı.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 4

Serdar’a gençliğimi verdim diyen Loughnan şu ifadeleri kullandı:

Evliyken benim hakkımda güzel konuşuyordu. Boşandıktan sonra kötü konuşmaya başladı. Anlaşarak boşandık ve eski kocamın avukatıyla yürüttük bu süreci.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 5

Ben bir şey istemedim. 8 senemi paylaştım, ben onun karısıydım kocam gibi baktım.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 6

KLİP ÇEKİMİNDE TANIŞTIK

Türkiye’de klip çekiminde tanıştık. Onun klibinin çekiminde… Önce ben tanışmak, konuşmak istemedim ama zamanla hem Türkiye’ye hem de adama (Serdar) aşık oldum.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 7

İlk önce arkadaştık, yemeğe çıkıyorduk zamanla alıştım daha sonra da aşık oldum. Yaş farkı vardı ama aşık olunca böyle şeyleri düşünmüyorsun. Evliliğim boyunca da yaş farkını hissetmedim. Aramızdaki yaş farkı için yapılan yorumları çirkin buluyorum.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 8

HİÇBİR ZAMAN BOŞANMAYI DÜŞÜNMEDİM

Ben 19 yaşında buraya geldim. Aşık oldum çok güzel bir hayatımız, aynı zamanda çok zor bir evliliğimiz vardı.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 9

Benim kültürümde çok az kişi boşanıyor, o yüzden sabırlı kalıyorsun. Terapiye gittim, hiçbir zaman boşanmayı düşünmedim ailem de kabul etmezdi. Evleniyorsun çocuk  yapıyorsun ve sıkıntın varsa hallediyorsun.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 10

O zamanlar çok sabırlıydım, içimde çok mutsuzdum her gün ağlıyordum. Dışarıda her şey süper gibi konuşuyordum. Zor bir hayat yaşadım. Hiçbir zaman kimseye bunu söylemedim.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 11

SERDAR KUMARI BENDEN ÇOK SEVDİ

Herkes ‘a neden çocuk vermiyor’ diyordu. Benim eski kocam kumarı benden çok sevdi. İlk günlerimiz çok zordu. Bazen sabah kalkıyordum kocam Kıbrıs’a kumar oynayama gitmiş. O zamanlar sürekli ailemin yanına dönüyordum insanlar beni suçladı. Kimse düşünmedi ‘belki bir sebebi var’ demedi.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 12

Aileme söyledim. Annem en yakın arkadaşım, Türkiye’ye gelince o da gördü. Çok riskli bir hayat, eğer çocuk doğursaydım neler yaşardık bilmiyordum o yüzden çocuk yapmadım.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 13

TAKILARIMI BOZDURUP KUMARA VERDİ

Ben Serdar’a güvenmedim, hiçbir zaman kendimi rahat hissetmedim. Ailemi görmeye gidiyordum İrlanda’ya dönüyordum, takılarım gidiyordu. En son resim çekmeye başladım takılarımı. Benim kocam gidip takıları satıp, Kumar oynuyordu.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 14

BU HAYATA ÇOCUK GETİREMEZDİM

Herkes ‘niye çocuk yapmıyorsun’ diyordu bana… Bu hayata bir çocuk getiremezdim. Kardeşlerim var onlara çocuklarım gibi bakıyorum. Çocukları çok seviyorum. Keşke her şey yolunda olsaydı da iki üç çocuğum olsaydı bu yaşımda. Benim hayatım da gitti ama insanlar beni suçladı ‘neden çocuk vermedin’ diye. Hiçbir insan bu şartlarda anne olamazdı.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 15

Bütün evli insanlar kavga ediyor bu normal ama bizimkiler hiç normal değildi. Ben insan olarak değiştim. İlk zamanlar ben de cevap veriyordum ama zamanla artık cevap veremez oldum. Susmayı öğrendim, adam benim kocamdı kötülemek istemedim.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 16

Bir tek yakın arkadaşlarımız biliyor. Sabrım kalmadı, sekiz sene denedim.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 17

Benim hayatım var, mutlu olmak istiyorum, çocuk yapmak istiyorum.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 18

SERDAR’DAN PARA ALMIYORUM

Nafaka diye bir şey yok. Ben kimseye haciz göndermedim. Nereden çıktı, nasıl başladı bilmiyorum. Ben para alamıyorum eski kocamdan. Ben evden çıkarken kıyafetlerimi bile almadım. Ondan araba, ev istemedim. Sadece ‘kıyafetlerimi kargolayıp gönder’ dedim. Onu bile yapmadı. Eşyalarımı bir yere vermiş, dönmedim diye.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 19

KAZADAN SONRA BOŞANMAYA KARAR VERDİM

Bir gün de çıkıp gitmedim. Çok sabrettim. Çok kötü bir kaza yaşadım Miami’de o zaman yalnız kaldım. Eski kocam hastaydı ben hep onun yanında oldum ama o benim zor günümde yanımda değildi. Evlilik böyle olmaz. O zaman karar verdim, böyle olmaz, mutlu olmak istedim ve boşanma kararı aldım.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 20

Ben onun için neler yaptım. Hayat arkadaşı oldum, zor günlerinde yanında oldum aynı şekilde onun da benim yanımda olması gerekiyordu.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 21

ESKİSİ GİBİ GÜZEL OLMAYACAKSIN

Benim için hiçbir şey yapmadı. Kaza yaptığımda ‘bana stres yaptırıyorsun’ dedi.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 22

Ben orada ölüm kalım savaşı verdim. Belim kırıldı, yeniden yürümeyi öğrendim. Çok büyük kazaydı. Yüzümden büyük yarlar aldım.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 23

Görüntülü konuştuk bana ‘Eskisi gibi güzel olmayacaksın. Nasıl bir kaza yaşadın. İyi ki oldu bu kaza beni yalnız bıraktın’ dedi.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 24

‘O zaman ayrılalım, bu hayatı istemiyorum.’ dedim. O zaman kabul etti. ‘Ne kadar çirkinleştin’ dedi. Çok kötü sözler söyledi. Sonra pişman oldu.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 25

Normalde insanın kocası koşarak gelmesi gerekir. O ‘konserlerim var’ deyip gelmedi.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 26

PARA İÇİN EVLENMEDİM

Ben para için evlenmedim. Evliliğim boyunca çalışmaya devam ettim. Ona güvenemedim. Parayı kumara veriyordu. Hiçbir zaman ondan lüks şeyler istemedim. ‘Para için evlendi’ diyenlere ‘Para nerede şimdi?’

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 27

Kendi paramı hep ben kazandım. Serdar’dan önce de böyleydi sonra da böyle oldu.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 28

Dört yıl sonra konuşmaya başladı. Üzülüyorum onun için, zor günler geçiriyor gibi, o bunları söylemeseydi ben bunları anlatmazdım. Çünkü herkes şu an beni suçluyor. Artık konuşmam gerekti.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 29

EN GÜZEL YILLARIMI ONA VERDİM

Boşandıktan sonra beraber oturduk karar verdik. ‘Küslük olmasın, arkadaş kalalım’ diye konuştuk. Ben İrlanda’ya gidince işler değişti. Çok şaşırdım açıklamalarından  sonra, ‘lütfen böyle şeyler söyleme’ dedim.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 30

Sonradan Serdar ile konuşmama kararı aldım. Çok üzüldüm, hayatımı verdim, en güzel yaşlarımı ona verdim.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 31

BENİM ÜLKEMDE İKİNCİ KEZ EVLENMEK YASAK

Boşandıktan sonra hiç evlenmeyi düşünmedim. Bizim ülkemizde ikinci evlilik yasak. O yüzden hiç evlenmek aklıma gelmedi. Birkaç kişiyle evlenme olayına alışamadım. Şu anda nişanlıyım ama o kadar altın kalpli bir insan ki…

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 32

Çok sabırlı, çok iyi bakıyor bana. Doğru insan olduğu için nişanlandım. Evlenince çocuk da yapacağım. Keşke yıllar önce yapsaydım ama doğru insan değildi.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 33

Bana göre özel hayatımız özel kalsın. Herkes yanlış yapar ama anlatmaya gerek yok. Çok zaman paylaştım bu insanla hiçbir zaman ‘keşke evlenmeseydim’ demedim. Ama bu açıklamalarından sonra artık diyorum. Bu konunun kapanması gerekiyor.

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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 34
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Chloe Loughnan'dan şok açıklamalar! 'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' - Sayfa 35

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