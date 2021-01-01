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Camdaki Kız’la geri dönen Yüsra Geyik’ten iddialı çorap paylaşımı! ‘Baldırı çıplak gezersin…’

Camdaki Kız’la geri dönen Yüsra Geyik’ten iddialı çorap paylaşımı! ‘Baldırı çıplak gezersin…’
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16 Kasım 2021 - 16:27

Camdaki Kız’la geri dönen Yüsra Geyik’ten iddialı çorap paylaşımı! ‘Baldırı çıplak gezersin…’

Arka Sokaklar ile tanınan Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katıldı. 15 yıl sonra, farklı bir rolle izleyici karşısına çıkacak olan güzel oyuncu, Instagram’daki iddialı çorap paylaşımıyla olay oldu.

Camdaki Kız’la geri dönen Yüsra Geyik'ten iddialı çorap paylaşımı! ‘Baldırı çıplak gezersin…’ - Sayfa 1

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Yüsra Geyik sezon finalinde uzun yıllardır yer aldığı diziye veda etmişti.

Camdaki Kız’la geri dönen Yüsra Geyik'ten iddialı çorap paylaşımı! ‘Baldırı çıplak gezersin…’ - Sayfa 2

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü.

Camdaki Kız’la geri dönen Yüsra Geyik'ten iddialı çorap paylaşımı! ‘Baldırı çıplak gezersin…’ - Sayfa 3

Yüsra Geyik’in yeni dizisi Camdaki Kız oldu.

Camdaki Kız’la geri dönen Yüsra Geyik'ten iddialı çorap paylaşımı! ‘Baldırı çıplak gezersin…’ - Sayfa 4

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, bu defa verdiği pozların altına Seda Sayan’ın unutulmaz ‘çorap’ yorumunu ekleyerek paylaştı.

Camdaki Kız’la geri dönen Yüsra Geyik'ten iddialı çorap paylaşımı! ‘Baldırı çıplak gezersin…’ - Sayfa 5

Verdiği pozların altına “Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Ha sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin -beni ilgilendirmez- Ben çorap severim. Çorap mesafedir. #sedasayan” notunu düştü.

Camdaki Kız’la geri dönen Yüsra Geyik'ten iddialı çorap paylaşımı! ‘Baldırı çıplak gezersin…’ - Sayfa 6

Yüşra Geyik, kısa sürece binlerce beğeni aldı.

Camdaki Kız’la geri dönen Yüsra Geyik'ten iddialı çorap paylaşımı! ‘Baldırı çıplak gezersin…’ - Sayfa 7

İşte o paylaşımlar…

Camdaki Kız’la geri dönen Yüsra Geyik'ten iddialı çorap paylaşımı! ‘Baldırı çıplak gezersin…’ - Sayfa 9

Camdaki Kız’la geri dönen Yüsra Geyik'ten iddialı çorap paylaşımı! ‘Baldırı çıplak gezersin…’ - Sayfa 14

Camdaki Kız’la geri dönen Yüsra Geyik'ten iddialı çorap paylaşımı! ‘Baldırı çıplak gezersin…’ - Sayfa 16

Camdaki Kız’la geri dönen Yüsra Geyik'ten iddialı çorap paylaşımı! ‘Baldırı çıplak gezersin…’ - Sayfa 24

Camdaki Kız’la geri dönen Yüsra Geyik'ten iddialı çorap paylaşımı! ‘Baldırı çıplak gezersin…’ - Sayfa 35,

 

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