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Davada Karar Çıktı

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Davada Karar Çıktı
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14 Temmuz 2021 - 16:09
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Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp, hareket ve tehdit ettiği gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sıla-Ahmet Kural davasında karar çıktı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darbettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi’nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural, bu kez yine aynı cezaya çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun 29 Ekim 2018’de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural’ın Zekeriyaköy’deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019’da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural’ı, “Tehdit” suçundan 7 ay 15 gün hapis, “Basit yaralama” suçundan 5 ay hapis, “Hakaret” suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural’ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu. Bozma sonrası 19 Şubat’ta yeniden yargılanmasına başlanan Ahmet Kural hakkında duruşma savcısı mütalaasını vererek “Hakaret”, “Basit yaralama”, “Tehdit” suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi talep etmişti.

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