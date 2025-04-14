Burak Yılmaz’ı Çıldırttılar!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kayserispor deplasmanında hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bir taraftarın Fenerbahçe ile oynanan maç hakkında yaptığı imalı yorum sonrası adeta çılgına döndü.

Havalimanında Gergin Anlar

Kayserispor maçının ardından Kasımpaşa kafilesi, şehirden ayrılmak üzere havalimanına hareket etti. Bu sırada bir taraftar, Fenerbahçe maçında takımın kötü performans gösterdiğine dair sert bir ifade kullandı.

Taraftarın, “Her seferinde yatıyorsunuz Fener’e” sözleri Burak Yılmaz’ı öfkelendirdi. Genç teknik adam, taraftara sert tepki göstererek, “Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü lan.” ifadeleriyle karşılık verdi.

Sakinleştirmekte Zorlandılar

Taraftarın, “Oynamıyorsunuz” şeklindeki sözleriyle tansiyon daha da yükselirken, Burak Yılmaz’ı çevresindekiler güçlükle sakinleştirdi.

Performansı Tartışılıyor

Kasımpaşa’nın başına Ocak ayı sonunda geçen Burak Yılmaz, bugüne kadar 16 maça çıktı. Bu süreçte 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan genç teknik adamın performansı zaman zaman eleştirilere maruz kalıyor.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/