Dört Büyük Kulübün 1 Yıllık Zararı Dudak Uçuklattı

Toplam 4 Milyar 490 Milyon TL’lik Kayıp

Türk futbolunun devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 dönemine ait mali tabloları açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen bilançolara göre, dört kulübün toplam zararı 4 milyar 490 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam, güncel kurla yaklaşık 95 milyon euro’ya denk geliyor.

Transfer sezonunda yüksek bonservis bedelleri ve milyonlarca euroluk sözleşmelerle dikkat çeken kulüpler, gelir-gider dengesini bir kez daha sağlayamadı. Taraftarın büyük umutlar bağladığı yeni transferler, mali tabloda ise ağır yükümlülükler olarak yansıdı.

En Fazla Zarar Trabzonspor’un

Mali raporlara göre, dört büyük arasında en yüksek zararı Trabzonspor açıkladı. Bordo-mavili ekip, söz konusu dönemde 1 milyar 570 milyon TL (33 milyon 157 bin 338 euro) zarar etti. Onu 1 milyar 270 milyon TL (26 milyon 821 bin 541 euro) zarar ile Beşiktaş izledi.

Galatasaray, 886 milyon TL (18 milyon 711 bin 721 euro) zararla üçüncü sırada yer alırken, en az zarar açıklayan kulüp ise 764 milyon TL (16 milyon 135 bin 163 euro) ile Fenerbahçe oldu.

Transferler Bütçeyi Zorluyor

Her sezon olduğu gibi bu yıl da milyonlarca euroluk transfer harcamalarıyla gündeme gelen dört büyükler, özellikle yabancı oyuncu alımlarında yüksek bonservis bedelleri ödedi. Ancak yüksek harcamalar, sportif başarıya yansısa da mali dengede büyük açıkların oluşmasına engel olamadı.

Borsada İşlem Gören Spor Şirketleri

Dört büyük kulübün futbol faaliyetlerini yürüten şirketler, borsada işlem görmeye devam ediyor:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ

Fenerbahçe Futbol AŞ

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ

Mali uzmanlar, kulüplerin sürdürülebilir bir mali yapı kurabilmesi için transfer harcamalarının kontrol altına alınması, gelirlerin çeşitlendirilmesi ve mali disiplinin sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor.