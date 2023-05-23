Fenerbahçe’de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi….

Süper Lig’de sezonun sonuna yaklaşılırken takımlar da transfer için çalışmalara başladı. Bir yandan şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun planlamasına geçti. Rotasını Avrupa’ya çeviren Sarı-lacivertliler yıldız isimlerin peşine düştü. Ağırlıklı olarak hücum hattına yoğunlaşan Fenerbahçe, kaleci transferi transferinde de yıldız bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar…

Fenerbahçe’nin iki kulvarda da şampiyonluk hedefi sürerken, yönetim yeni sezon için düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezonlara göre daha çok yıldız isimlere yönelen sarı-lacivertliler transfer hedeflerini belirlerdi.

RYAN KENT | RANGERS | 26 YAŞINDA

Gelecek sezon çalışmalarına erken start veren sarı-lacivertliler, Ryan Kent ile anlaşmaya vardı. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki hücum oyuncusu ile prensip anlaşmasına varıldı.

Rangers’ın 2019 yılında 7 milyon 200 bin euro karşılığında Liverpool’dan kadrosuna kattığı Ryan Kent, bu sezon forma giydiği 44 resmi maçta 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Rangers’ın yıldız oyuncusunun piyasa değeri Transfermarkt’e göre 11 milyon Euro.

WILFRIED ZAHA | CRYSTAL PALACE | 30 YAŞINDA

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’ta forma giyen Wilfried Zaha ile görüşüyor.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli kanat oyuncusu için somut adım atmış durumda.

Fildişili oyuncunun temsilcisi Fenerbahçe’nin daveti üzerine İstanbul’a geldi ve Trabzonspor maçını da tribünden takip etti.

Sekiz yıldır Londra kulübünün formasını giyen yıldız futbolcu, Palace ile tüm kulvarlarda toplamda 458 maça çıktı.

Zaha, söz konusu 458 mücadelede 90 gol atarak 76 asist yaptı.

DUVAN ZAPATA | ATALANTA | 32 YAŞINDA

Sarı-lacivertliler’in İtalya Ligi Serie A’da Atalanta forması giyen Kolombiyalı santrfor Duvan Zapata ile ilgilendiği iddia edildi.

2015 yılından bu yana Serie A’da forma giyen Zapata’nın Atalanta ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor.

KAYAK:www.haberturk.com