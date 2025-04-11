FIFA TÜRK FUTBOLUNA KARABASAN GİBİ ÇÖKTÜ!

Türk futbolunda şok etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Süper Lig’den 3. Lig’e kadar uzanan geniş bir listede yer alan 8 Türk kulübüne transfer yasağı getirdi.

FIFA’nın resmi internet sitesinde yayınlanan listeye göre, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren Türk kulüplerinin transfer tahtası tek tek kapanmaya başladı. Alınan bu kararın temel sebebinin kulüplerin finansal yükümlülüklerini yerine getirmemesi olduğu belirtiliyor.

SÜPER LİG DEVLERİ DE YASAK LİSTESİNDE

Trendyol Süper Lig’in köklü kulüplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Onvo Antalyaspor ve Bellona Kayserispor, FIFA’nın yaptırımlarından en çok etkilenen takımlar oldu.

Konyaspor ve Antalyaspor’a üçer transfer dönemi boyunca yasak getirilirken, Kayserispor’un ise borçlarını ödemediği sürece transfer yapamayacağı ve yasağın süresiz olduğu ifade edildi.

1. LİG KULÜPLERİNE DE DARBE

Trendyol 1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Central Hospital Ümraniyespor da transfer yasağından nasibini aldı. Bu kulüpler, 2025-2026 sezonunun ilk yarısına kadar yeni transfer yapamayacak.

Süper Lig hedefi olan bu takımların transfer tahtasının kapanması, kadro yapılanmaları açısından büyük bir sorun olarak değerlendiriliyor.

ALT LİGLER DE VURULDU: ALTAY VE BURSASPOR YASAKLI

FIFA’nın transfer yasağı kararları alt lig kulüplerini de etkiledi. Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altay ile Nesine 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, borçlarını ödeyene kadar transfer yapamayacak.

Borçların kapatılmaması halinde bu yasakların süresiz olarak devam edeceği belirtiliyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr