Bunu yapan ev sahibi yandı

Ev sahibi ile kiracı arasında sürtüşmeler neredeyse her gün haber bültenlerine konu olmakta. Ev sahipleri konutlarını daha yüksek kiraya vermek için kiracıları türlü yollarla evden çıkartabiliyor.
Ev sahipleri, eski kiracılarını çıkartmak için her yolu denemeye başladılar. Hali hazırdaki kiracılarına fahiş zam yapamayan ev sahipleri, son çare olarak ‘tadilat yapacağım, çık’ demekte buluyor. Peki tadilat nedeniyle kiracı evden çıkartılabilir mi?
TADİLAT EVDEN ÇIKARTMA GEREKÇESİ OLABİLİR Mİ?
Bir evde tadilat yapılacak olması kiracının tahliyesi için gerekçe olabilir. Yasalar buna müsaade etmektedir. Lakin bu tadilat öyle 1-2 günde bitecek bir tadilat olmamalıdır. Kiracı için evde yaşamanın imkansız hale geleceği boyutta büyük tadilatlar kiracının evden tahliyesine gerekçe olabilir. Yoksa balkonu eve katmak, mutfak dolabını yenilemek, banyoyu yeniden yaptırmak gibi kısa süreli olabilecek tadilatlardan dolayı kiracı evden çıkarılamaz. Evde çok uzun sürecek tadilat yapılacaksa kiracı yasal olarak evden çıkmak zorundadır.
KİRACIYI ALDATAN YANAR!
Bazı ev sahipleri son dönemlerde kiracıların kapısını çalarak kapsamlı tadilat yapılacağı ve evden çıkmaları gerektiğini bildiriyorlar. Kiracıların bunu kabul etmeleri durumunda ev sahibi büyük bir rahatlama yaşıyor. Çok daha yüksek kira fiyatına bir başka kiracı bulan ev sahibi gelirini 2 veya 3 kata çıkarabiliyor. Ancak yasalar burada kiracılara bir başka hak veriyorlar. Ev sahibi öyle kafasına göre istediği kişiye evi kiralayamıyor.
KİRACIYA TAZMİNAT HAKKI
Eğer kiracı tadilat nedeniyle evden çıkarılmışsa o evde tadilat yapılsın veya yapılmasın yeniden kiraya verme kararı alındığında ilk teklif eski kiracıya yapılmalıdır. Eski kiracıya bu teklif yapılmadan ev bir başkasına kiralanırsa o zaman kiracının tazminat hakkı doğar. Kiracı konuyu mahkemeye taşıması halinde ev sahibi eski kiracısına onun ödemiş olduğu son kira bedeli esas alınarak 1 yıllık kira bedeli tutarı kadar tazminat ödemeye mahkum edilir. Kiracının yapması gereken ise evden çıkmadan önce ev sahibinin tadilat nedeniyle evden çıkmasını istediğine dair yazılı bir belge almasıdır. Bunu aldıktan sonra evden çıkan kiracı 3 yıl boyunca tazminat hakkı elde edecektir.