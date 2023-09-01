TÜVTÜRK’ten araç muayene ücretleri için dev indirim! Son tarihi kaçıran pişman olur

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı TÜVTÜRK’ten milyonları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 2023 yılında araç sahiplerini yakından ilgilendiren muayene fiyatları belli olurken, araç muayene yaptırma süresini kaçıranlar için indirimli fırsat için son tarih belli oldu. İşte ayrıntılar…