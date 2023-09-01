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TÜVTÜRK’ten araç muayene ücretleri için dev indirim! Son tarihi kaçıran pişman olur

TÜVTÜRK’ten araç muayene ücretleri için dev indirim! Son tarihi kaçıran pişman olur
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Eylül 2023 - 16:12
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı TÜVTÜRK’ten milyonları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 2023 yılında araç sahiplerini yakından ilgilendiren muayene fiyatları belli olurken, araç muayene yaptırma süresini kaçıranlar için indirimli fırsat için son tarih belli oldu. İşte ayrıntılar…
SERPİL DEMİR-GÜNBOYUYeni fiyatlarla birlikte araç sahipleri, bu zorunlu kontrolleri araç tiplerine göre belirlenen ücretlerle gerçekleştirebilecek.Hafif Araçlar ve İki Tekerlekli Taşıtlar: Traktör, Motosiklet, Motorlu Bisikletler için belirlenen ücret: 575,84 TL.Hafif Ticari ve Binek Araçlar: Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Römork, Yarı Römork, Arazi Taşıtı için 1130,44 TL.Ağır Vasıta: Tır, Otobüs, Kamyon, Çekici için muayene ücreti: 1528,10 TL.Araç muayene tarihini unutmanın maliyeti değişti! Eski yüzde 5’lik oranla hesaplanan gecikme cezaları, 12 Mart 2023’te yürürlüğe giren yeni kanunla yüzde 0,75’e indirildi.

2023 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?Araçların muayene sıklıkları ve ücretleri, araç türüne göre farklılık göstermekte. Araç muayene ücreti ise her sene değişiyor. Fiyatlar, araçların türüne göre de farklılık gösterirken, ücretler, Ulaştırma Bakanlığı ve TÜVTÜRK tarafından belirlenerek açıklanıyor. Ticari araç sahiplerinin her yıl muayene yaptırması gerekirken diğer araç türlerinin muayene geçerlilik süresi 2 yılda bir olarak hesaplanıyor.2023 yılı için de araç muayene ücretleri Ulaştırma bakanlığı ve TÜVTÜRK tarafından belirlendi. Araç sahipleri kendi araç tiplerine göre değişen ücretleri ödeyerek araçlarını muayene ettirebilirler.

İŞTE 2023 YILI ARAÇ MUAYENE LİSTESİ:

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GECİKME CEZASI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?Diğer yandan araç muayene tarihini kaçıranlar için ise bir gecikme bedeli uygulanıyor. Buna göre muayene bedeli geciken ay başına yüzde 5 oranında artırılarak uygulanıyor. Diğer yandan muayene süresi tespit edilemeyen araçlardan ise bu kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2005 tarihinden itibaren her ay için yüzde 5 fazlasıyla tahsil edilerek tamamı hazine payı olarak aktarılmaktadır.12 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun ise muayene ücretini geciktiren kullanıcılara önemli bir indirim sağlıyor.Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla araç muayenesini süresinde yaptırmamış olan araç sahipleri, 30/9/2023 tarihine araç muayenelerini yaptırmaları durumunda; muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken yüzde 5 gecikme bedeli, yüzde 0,75 olarak uygulanacak.Yeni kanun maddesine göre 30/9/2023 tarihine kadar araç sahipleri muayene ücreti ödemelerini aşağıda verilen örnekler gibi yapabilir:3 ay gecikmiş bir otomobil 169,5 TL gecikme cezası yerine 25,4 TL
6 ay gecikmiş bir traktör 172,7 TL gecikme cezası yerine 25,9 TL
6 ay gecikmiş bir otobüs 458,4 TL gecikme cezası yerine 68,7 TL
1 yıl gecikmiş bir otomobil 678,2 TL gecikme cezası yerine 101,7 TL
2 yıl gecikmiş bir kamyon 1833,7 TL gecikme cezası yerine 275,8 TL
4 yıl gecikmiş bir minibüs 2543,5 TL gecikme cezası yerine 381,5 TL
4 yıl gecikmiş bir traktör 1295,6 TL gecikme cezası yerine 194,3 TLEğer muayene tarihini kaçırdıysanız, 30 Eylül tarihine kadar siz de indirimli muayene ücretlerinden yararlanabilirsiniz. Peki siz 2023 araç muayene ücreti ve yapılan gecikme indirimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.İNDİRİM İÇİN SON TARİH AÇIKLANDIBu indirimden faydalanmak isteyen araç sahiplerinin acele etmesi gerekiyor. 30 Eylül’e kadar muayene ücretini ödeyenler bu avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.2023 yılında araç muayene fiyatlarında yaşanan bu değişiklikler, araç sahipleri için önemli bir dönüm noktası. Hem muayene ücretlerinde hem de gecikme cezalarında yaşanan bu değişikliklerle, araç sahiplerinin cebine daha az maliyet yansıyacak.Bu değişikliklerin yanı sıra, trafik güvenliği adına zorunlu tutulan bu kontrollerin önemi de unutulmamalıdır. Bu nedenle, araç sahiplerinin muayene tarihlerini takip etmeleri ve araçlarını zamanında muayene ettirmeleri büyük önem taşıyor.DEPREMDEN ETKİLENENLER MUAF TUTULACAKKahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında “mücbir sebep hali” ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV’den müstesna olacak.
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