TÜVTÜRK’ten araç muayene ücretleri için dev indirim! Son tarihi kaçıran pişman olur

2023 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?Araçların muayene sıklıkları ve ücretleri, araç türüne göre farklılık göstermekte. Araç muayene ücreti ise her sene değişiyor. Fiyatlar, araçların türüne göre de farklılık gösterirken, ücretler, Ulaştırma Bakanlığı ve TÜVTÜRK tarafından belirlenerek açıklanıyor. Ticari araç sahiplerinin her yıl muayene yaptırması gerekirken diğer araç türlerinin muayene geçerlilik süresi 2 yılda bir olarak hesaplanıyor.2023 yılı için de araç muayene ücretleri Ulaştırma bakanlığı ve TÜVTÜRK tarafından belirlendi. Araç sahipleri kendi araç tiplerine göre değişen ücretleri ödeyerek araçlarını muayene ettirebilirler.
İŞTE 2023 YILI ARAÇ MUAYENE LİSTESİ:
6 ay gecikmiş bir traktör 172,7 TL gecikme cezası yerine 25,9 TL
6 ay gecikmiş bir otobüs 458,4 TL gecikme cezası yerine 68,7 TL
1 yıl gecikmiş bir otomobil 678,2 TL gecikme cezası yerine 101,7 TL
2 yıl gecikmiş bir kamyon 1833,7 TL gecikme cezası yerine 275,8 TL
4 yıl gecikmiş bir minibüs 2543,5 TL gecikme cezası yerine 381,5 TL
4 yıl gecikmiş bir traktör 1295,6 TL gecikme cezası yerine 194,3 TLEğer muayene tarihini kaçırdıysanız, 30 Eylül tarihine kadar siz de indirimli muayene ücretlerinden yararlanabilirsiniz. Peki siz 2023 araç muayene ücreti ve yapılan gecikme indirimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.İNDİRİM İÇİN SON TARİH AÇIKLANDIBu indirimden faydalanmak isteyen araç sahiplerinin acele etmesi gerekiyor. 30 Eylül’e kadar muayene ücretini ödeyenler bu avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.2023 yılında araç muayene fiyatlarında yaşanan bu değişiklikler, araç sahipleri için önemli bir dönüm noktası. Hem muayene ücretlerinde hem de gecikme cezalarında yaşanan bu değişikliklerle, araç sahiplerinin cebine daha az maliyet yansıyacak.Bu değişikliklerin yanı sıra, trafik güvenliği adına zorunlu tutulan bu kontrollerin önemi de unutulmamalıdır. Bu nedenle, araç sahiplerinin muayene tarihlerini takip etmeleri ve araçlarını zamanında muayene ettirmeleri büyük önem taşıyor.DEPREMDEN ETKİLENENLER MUAF TUTULACAKKahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında “mücbir sebep hali” ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV’den müstesna olacak.